Secretarii de stat din Ministerul Justitiei se vor intalni cu membri ai sindicatelor

Reprezenantii a trei federatii sindicale se vor intalni, vineri, la sediul Ministerului Justitiei (MJ), cu secretarii de stat Gheorhe Mocuta si Katalin Barbara Kibedi, pentru a discuta despre hotararile judecatoresti nepuse in executare, privind salarii restante din perioada 2001 - 2006, anunta NewsIn.

Presedintele Federatiei Nationale Projust, Stefania Teleman, a declarat ca unii membrii ai personalului auxiliar au trimis de luni somatii de plata, in baza legii 277 din Codul Muncii, catre coordonatorii de credite secundari, Curtea de apel Bucuresti si Tribunalul Bucuresti, si catre MJ, coordonator principal de credite.

Pe de alta parte, secretarul de stat din cadrul MJ, Gheorghe Mocuta, considera ca problema pentru care nu considera responsabil MJ.

"Am obtinut bani de la bugetul de stat prin, revendicare, dar nu i-am primit. Problema nu este la Miniserul Justitiei, ci la Ministerul de Finante. Mai multe nu pot sa va spun, probabil vom da un comunicat de

presa dupa intalnirea de vineri", a declarat Mocuta.

Presedintele Federatiei Nationale Sindicale "Justitia" si al Confederatiei Sindicale Nationale "Meridian", Ion Popescu, a spus ca a obtinut solutionarea catorva din revendicarile personalului auxiliar.

"Am fost ieri (marti) la Ministerul Finantelor si la Ministerul Justitiei. Ceea ce s-a intamplat ieri a fost pentru ca ei (n.n. personalul auxiliar din cadrul Tribunalului Bucuresti si al Judecatoriei Sectorului 2) nu aveau siguranta platii lefei din 10 ianuarie si nici a celui de-al treisprezecelea salariu.

Dupa ce m-am dus la Finante, ei m-au asigurat ca vor deschide creditul pentru platile salariale ale lunii decembrie, inclusiv cel de-al treisprezecelea salariu.

Deci putem spune direct ca cel de-al treispezecelea salariu se va plati integral, inclusiv salariul pe luna decembrie. Vorbim la nivel de personal auxiliar din toata tara", a spus presedintele celor doua grupari sindicale, "Justitia" si "Meridian".

Ion Popescu a mai declarat ca personalul din cadrul Tribunalului Bucuresti nu si-a mai intrerupt activitatea miercuri, deoarece a fost asigurat de cei de la Ministerul Finantelor ca, pana la sfarsitul zilei de marti, se vor solutiona o parte din probleme.

Popescu a mai spus ca la MJ a putut discuta doar cu secretarul de stat, Gheorghe Mocuta: "el e cunoscator al problemelor noastre, a venit la noi la confederatie, vine si vineri la intalnirea noastra cu sindicatele

din teritoriu."

Teleman, a declarat marti, ca in cursul acestei saptamani urmeaza sa se decida, in cadrul biroului executiv al Projust, daca vor inregistra conflictul de munca la Minsterul Muncii, deoarece protestul a fost declansat in mod spontan de salariati si interesele lor trebuie aparate.

O parte din personalul auxiliar al Tribunalului Bucuresti si-a intrerupt activitatea, marti, de la ora 09:00, in semn de protest fata de nesolutionarea de catre Ministerul Justitiei a mai multor cereri legate de plata unor restante salariale.