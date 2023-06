Sefi de la Interne in proces de calomnie

Secretarul de stat in Ministerul Administratiei si Reformei Administrative, Anghel Andreescu, a pierdut procesul pe care i l-a intentat fostului sef al Directiei Generale Anticoruptie, Marian Santion.

Actiunea lui Andreescu a fost formulata pe 14 martie 2007, iar in plangerea adresata judecatorilor secretarul de stat arata ca fostul sef al DGA "mi-a prejudiciat grav imaginea si prestigiul, expunindu-ma dispretului public si afectandu-mi autoritatea profesionala prin acuzatiile publice facute la adresa mea". Totodata Andrescu cerea tragerea la raspundere penala a lui Santion.

Mai precis, in aceeasi luna martie, fostul procuror anunta ca demisia este singura solutie care i-a ramas avand in vedere ca mai multi demnitari din cadrul MIRA (printre care fostul ministru Vasile Blaga si secretarul de stat Anghel Andreescu), faceau presiuni asupra sa si il amenintau din cauza ca incepuse anchetarea mai multor sefi din cadrul acestui minister, printre care se afla si Andreescu.

Dosarul s-a judecat cu o viteza total atipica instanteor romane, iar la final Curtea Suprema a dispus neinceperea urmariri penale impotriva lui Marian Santion pe temeiul ca articolele 205 (insulta) si 206 (calomnia) au fost dezincriminate din Codul Penal.

De remarcat ar fi ca "meciurile" dintre Andreescu si Santion pot sa continue fara probleme, chiar cu lovituri sub centura, pentru ca de aproape doua luni procurorul Santion a revenit in cadrul M.I.R.A. in postura de consilier al ministrului Cristian David.

Talida Covaci

