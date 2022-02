Seful ANRP: Blajul este Nana judetului Alba. Corpul de Control face verificari

Presedintele ANRP, George Baesu, a declarat, vineri, la Alba Iulia, ca are o "banuiala" potrivit careia "Blajul este Nana judetului Alba", astfel ca a cerut Corpului de Control al Autoritatii sa verifice retrocedarea a 900 de hectare de teren agricol trecut din domeniul statului la trei localitati.

Presedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, George Baesu, a spus, intr-o intalnire privind retrocedarile, organizata la Prefectura Alba, ca exista suspiciuni privind o suprafata de 900 de hectare de teren agricol din zona Blajului care a fost restituita dupa ce a fost preluata din domeniul statului de trei localitati: Blaj, Craciunelu de Jos si Valea Lunga, transmite corespondentul Mediafax.

"Aproape 900 de hectare de teren agricol luate de la Agentia Domeniului Statului, in 2006, domeniul public al statului, trecute la Statiunea Viticola la Blaj, pe care dupa aceea s-au instapanit trei comisii locale, de la Blaj, Craciunelul de Jos si Valea Lunga. Sunt trei comisii locale ai caror petenti au fost mutati pe domeniul public al statului la statiunea viticola, in 2006, 2007.

Noi avem mari dubii cu privire la indreptatirea persoanelor care au fost duse acolo, la capacitatea consiliilor si a comisiilor locale si a Comisiei judetene de fond funciar de la acel moment de a face acel transfer de teren, sa-l iei de la stat si sa-l treci in proprietatea privata a localitatii. Suntem foarte curiosi sa vedem la cine a ajuns cu adevarat terenul. Eu am o banuiala. Blajul este Nana judetului Alba, eu asa cred", a spus Baesu.

Seful ANRP a adaugat ca a cerut Corpului de Control al Autoritatii sa faca, pana la sfarsitul anului, o verificare amanuntita privind acest caz.

"Din cate cred eu, deja au fost solicitate niste documente de catre colegii mei de la Corpul de Control. Au fost solicitate in mod preliminar cateva documente (...). Sunt aceiasi colegi care au fost la Nana si ei mi-au spus: 'Domnu' presedinte, acolo avem cam aceeasi situatie'. De fapt, nu ca la Nana, ca la Fundulea, stiti ca a fost o chestie intre Nana si Fundulea. Pana la urma, Nana e doar o localitate din alea unde s-au facut transferuri de cetateni intre Nana si Fundulea, Fundulea fiind crema cercetarii in agricultura. Iar aici - eu sunt de la Focsani si m-am saturat band la mese vin de Jidvei - aici e crema, alaturi de Focsani, viticulturii. E clar ca unde e crema e si interes", a spus George Baesu.

"Nana, mic copil fata de ce s-a intamplat in Alba"

Directorul Statiunii Viticole Blaj, Liliana Tomoiaga, care a participat la intalnire, i-a spus sefului ANRP ca a facut numeroase sesizari privind retrocedarile unor terenuri ale statiunii pe care le considera ilegale.

"Eu am facut foarte multe sesizari (...) Eu zic ca Nana este mic copil fata de ce s-a intamplat in Alba. Suntem singura statiune de cercetare din Transilvania pe domeniul viticol. Am sesizat de 'n' ori ceea ce se intampla incepand din 2006 (...) In ultimul an am oprit cateva retrocedari cu ajutorul Prefecturii si al Guvernului, dar suntem tarati in procese", a spus Tomoioaga.

Presedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, George Baesu, a participat, vineri, la Alba Iulia, la o intalnire cu autoritatile judetene, reprezentantii comisiilor locale de fond funciar si titulari de dosare de retrocedare sau despagubire din judet.

Mai multi membri ai Comisiei de Fond Funciar a comunei Nana sunt urmariti penal pentru conflict de interese si abuz in serviciu, in dosarul privind trecerea unor suprafete de teren in domeniul privat al orasului Fundulea, potrivit Parchetului instantei supreme.

Corpul de Control al premierului a trimis, in 15 aprilie, Comisiei parlamentare de ancheta privind terenurile din comuna Nana raportul referitor la trecerea unor suprafete de teren in domeniul privat al orasului Fundulea si a sesizat PICCJ cu privire la anumite fapte considerate ilicite.

In Raport se arata ca Primaria Nana a emis 22 de titluri de proprietate, pentru terenuri insumand 218 hectare, fara respectarea legislatiei in vigoare.

