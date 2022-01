Seful Consiliului Concurentei se afla in incompatibilitate si ar putea fi suspendat

Agentia Nationala de Integritate (ANI) s-a sesizat din oficiu in cazul presedintelui Consiliului Concurentei, Gheorghe Oprescu, care se afla in stare de incompatibilitate pentru ca detine concomitent functia de presedinte al Consiliului si pe cea de comerciant, persoana fizica autorizata.

Potrivit verificarilor efectuate de inspectorii de integritate, Oprescu are calitatea de comerciant persoana fizica autorizata, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu numele "Oprescu Gheorghe Persoana Fizica", se arata intr-un comunicat remis presei de ANI.

"Potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, functia publica de Presedinte al Consiliului Concurentei este incompatibila cu calitatea de comerciant persoana fizica, ambele calitati fiind insusite de catre Oprescu.

De asemenea, Oprescu avea obligatia, pe de o parte, sa declare la data numirii in functie ca nu se afla in unul din cazurile de incompatibilitate prevazute de lege (potrivit art. 86 din Legea nr. 161/2003), iar, pe de alta parte, acesta avea posibilitatea de a face toate demersurile necesare pentru a intra in legalitate din punct de vedere al respectarii regimului juridic al incompatibilitatilor, in termen de cel mult 75 de zile de la data numirii in functie, conform art. 99, alin. (4) si (5)", se mai arata in comunicatul citat.

In conformitate cu prevederile Legii Concurentei (nr. 21/1996), potrivit careia membrii Plenului Consiliului Concurentei pot fi suspendati din functie de catre autoritatea care i-a numit, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti, inspectorii ANI au dispus comunicarea actului de constatare catre premierul Romaniei.

