Si-a acuzat tatal de viol pentru a se razbuna

Joi, 14 Mai 2009, ora 09:13
1455 citiri
Si-a acuzat tatal de viol pentru a se razbuna

Dupa ce s-a certat cu tatal sau, o adolescenta de 14 ani, din Braila, a depus plangere la politie acuzandu-si parintele de viol.

Autoritatile au decis sa o supuna unui examen medico-legal, iar rezultatul a fost unul negativ, medicii stabilind ca nu existau semnele unui viol, transmite ProTV.

Fata insa nu mai era virgina, iar vecinii au declarat ca aceasta nu prea mergea la scoala si deseori lipsea de acasa zile intregi.

Ei au mai spus ca adolescenta pleca cu diferiti barbati, motiv pentru care au si inceput certurile intre ea si tatal ei.

Politistii au stabilit insa ca tatal fetei nu are nicio vina, iar ancheta i-a dus la doi dintre tinerii care au intretinut relatii sexuale cu minora. Acum acestia sunt cercetati penal si ar putea ajunge dupa gratii.

Totusi, tatal fetei s-ar putea alege cu o amenda, din cauza ca fiica sa a pus politia pe drumuri, fara un motiv intemeiat.

De ce acceptăm propaganda rusă. Analist: „Trei zone atacă relația cu Statele Unite, singura țară care poate da securitatea și libertatea României”
De ce acceptăm propaganda rusă. Analist: „Trei zone atacă relația cu Statele Unite, singura țară care poate da securitatea și libertatea României”
Într-o Românie democratică, deschisă și cu libertate de exprimare ca pilon fundamental, propaganda rusă găsește totuși căi subtile și diversificate prin care să pătrundă în discursul...
De ce protestele profesorilor din România sunt criticate și duse în derizoriu. Sindicatele, o forță care poate modela politici publice și prăbuși guverne
De ce protestele profesorilor din România sunt criticate și duse în derizoriu. Sindicatele, o forță care poate modela politici publice și prăbuși guverne
Pe 8 septembrie, în prima zi de școală, profesorii din sindicate, dar și elevii, au protestat împotriva măsurilor de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan. Printre modificările aduse de...
#adolescenta viol tata, #acuzat tata viol, #acuzat viol razbunare , #frauda
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selectioner a fost pronuntat IN DIRECT
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Motivele pentru care multi generali romani sunt fani Calin Georgescu. Adevarul incomod spus de un expert militar

Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Alertă aeriană la granița României cu Ucraina. Avioanele F-16 românești au fost ridicate pentru interceptarea unor drone
  2. Meteorologii anunță temperaturi mai mari decât cele normale pentru această perioadă. Unde vor fi furtuni
  3. Adrian Năstase, revoltat după revenirea din China: „Inadmisibil ca politica externă a României să fie lăsată exclusiv pe mâinile USR!”
  4. Un nou obstacol pentru metroul din Cluj-Napoca. Constructorii întâmpină dificultăți încă de la începutul lucrărilor
  5. Pompierii intervin pentru salvarea unei persoane urcate pe stâlpul telegondolei din Piatra-Neamț VIDEO
  6. SUA spulberă planul ecologist „zero emisii până în 2050”: „Un dezastru colosal, un program monstruos de sărăcire umană”
  7. Polițiștii locali vor fi dotați cu bodycam-uri. Proiectul de lege care prevede condițiile în care vor putea să fie folosite
  8. Trump, dezamăgit după atacul Israelului în Qatar: „Nu sunt încântat!”. Răspunsul pregătit de qatarezi
  9. Ursula von der Leyen, sub presiune maximă înaintea discursului despre starea Uniunii Europene. Critici acerbe şi ameninţări cu noi moţiuni de cenzură
  10. Polonia a doborât mai multe drone rusești care au pătruns în spațiul său aerian. Mai multe aeroporturi au fost închise, NATO și SUA au fost informate VIDEO