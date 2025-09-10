Si-a acuzat tatal de viol pentru a se razbuna

Dupa ce s-a certat cu tatal sau, o adolescenta de 14 ani, din Braila, a depus plangere la politie acuzandu-si parintele de viol.

Autoritatile au decis sa o supuna unui examen medico-legal, iar rezultatul a fost unul negativ, medicii stabilind ca nu existau semnele unui viol, transmite ProTV.

Fata insa nu mai era virgina, iar vecinii au declarat ca aceasta nu prea mergea la scoala si deseori lipsea de acasa zile intregi.

Ei au mai spus ca adolescenta pleca cu diferiti barbati, motiv pentru care au si inceput certurile intre ea si tatal ei.

Politistii au stabilit insa ca tatal fetei nu are nicio vina, iar ancheta i-a dus la doi dintre tinerii care au intretinut relatii sexuale cu minora. Acum acestia sunt cercetati penal si ar putea ajunge dupa gratii.

Totusi, tatal fetei s-ar putea alege cu o amenda, din cauza ca fiica sa a pus politia pe drumuri, fara un motiv intemeiat.

