Si-a scalpat sotia cu un cutit, pentru ca a fost inselat

O femeie din localitatea doljeana Vela a fost scalpata cu un cutit, de catre sotul ei, pentru ca a fost inselat.

Femeia a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta Craiova, informeaza Gardianul.

Gigel Tudor, sotul femeii, a declarat ca a surprins-o pe aceasta in timp ce intretinea relatii sexuale cu un coleg de serviciu.

"Cand am ajuns acasa, am gasit-o pe sotia mea in timp ce facea sex cu un coleg de-al meu de serviciu. M-am suparat, am luat un cutit si am incercat sa o tund. Ea s-a tot zbatut si nu am taiat numai parul. Dupa aceea nu stiu cine a chemat ambulanta. Ea a fost dusa la spital, iar eu am dat declaratii la politie", a declarat sotul inselat.

Totusi, femeia neaga acuzatiile aduse de sotul ei. "Mi-a taiat parul cu cutitul, de sus. Am incercat sa fug dar nu am putut. Mi-e frica de el ca poate mai face si alta data. Fata tipa, a vazut cum dadea in mine", a declarat femeia.

Doctorii au declarat ca femeia si-a revenit si se afla in stare buna. Acestia au declarat ca nu va ramane cu sechele, in urma atacului. Autoritatile locale au demarat o ancheta pentru a stabili imprejurarile exacte ale evenimentului.

