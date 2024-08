Silaghi a trimis ziaristii la psihiatru

Ovidiu Silaghi a trimis ziaristii la un consult psihiatric, dupa ce s-a enervat cand a fost intrebat cati turisti occidentali au fost pe litoralul Marii Negre de cand este ministru.

"Din ianuarie 2007, ne aflam in piata unica europeana, nu se mai face control la frontiera. Nu avem de unde sa stim cati turisti straini intra in tara. Daca vreti informatii, va zic ca un grup mare de chinezi a vizitat sambata Muzeul Tarii Oasului din Negresti Oas", a afirmat Silaghi, citat de Evenimentul Zilei.

Deoarece ziaristii au insistat asupra numarului de turisti straini, Silaghi a facut precizarea ca turismul a crescut anul trecut cu 38 suta, iar in acest an este in crestere cu 15 la suta, dar i-a trimis pe ziaristi sa numere turistii straini de pe litoral daca sunt curiosi.

Intrebat daca i se pare normal ca Guvernul sa adopte varianta PNL privind delimitarea colegiilor electorale din judetul Satu Mare, avand in vedere ca este principalul beneficiar al delimitarii, ministrul s-a enervat.

"De unde stiti ca as fi avantajat? Pentru intrebari de acest gen notati un numar de telefon al academicianului Virgil Enatescu", a spus Silaghi.

Apoi, enervat ministrul s-a ridicat brusc si a parasit sala. Virgil Enatescu este doctor in psihiatrie si seful Sectiei de Psihiatrie din Satu Mare.

