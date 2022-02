Socrul lui Mailat, cercetat pentru tainuirea telefonului Giovannei Reggiani

Atat socrul lui Romulus Mailat cat si persoana la care s-a gasit telefonul mobil al italiencei Giovanna Reggiani sunt cercetati pentru tainurie de obiecte furate, au anuntat procurorii italieni, potrivit Associated Press.

Telefonul Govannei Reggiani, gasit in judetul Sibiu, ar fi ajuns in mana socrului lui Mailat, chiar de la acesta. Aparatul ar fi fost vandut in Romania la 5 noiembrie 2007.

Nicolae Romulus Mailat (foto) asteapta sa fie judecat pentru omucidere si talharie, dupa ce magistratii italieni au renuntat sa il mai acuze si de agresiune sexuala.