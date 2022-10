SoJust: Solutia crizei ar putea fi Curtea Suprema

Societatea pentru justitie SoJust propune revizuirea Constitutiei, astfel incat, urmarirea penala in cazul ministrilor sau a parlamentarilor sa poata fi declansata doar de Inalta Curte de Casatie si Justitie. Replica vine in urma scandalului declansat de modificarea legii raspunderii ministeriale, care a generat un schimb acid de replici intre Presedintie si Ministerul Guvernului.

Conform unui comunicat de presa SoJust, semnat de presedintele organizatiei, judecatorul Adrian Neacsu, citat de NewsIn, inalta Curte de Casatie si Justitie, sau doar un magistrat de la aceasta instanta, sunt indicate pentru a decide daca se incepe urmarirea penala impotriva unui membru al Guvernului. In prezent, masura poate fi dictata de presedintele Romaniei, de Camera Deputatilor sau de Senat.

Potrivit So Just, aceasta prevedere determina o cenzura politica nejustificata asupra functiei justitiei intr-un stat de drept prin faptul ca instituie o imunitate larga a ministrilor sau fostilor ministri cercetati, evitandu-se astfel interventia justitiei, singura autoritate jurisdictionala independenta. Magistratii organizatiei atrag atentia ca exista pericolul ca procedura penala prevazuta in cazul special al ministrilor acuzati de presupuse fapte penale ce ar fi fost savarsite in exercitiul functiei sa fie folosita de subiectii oficiali, respectiv de Presedintele Romaniei, Camera Deputatilor si Senatul Romaniei, ca arme in batalia politica dintre diverse partide politice.

Singura autoritate constitutionala care are functia de jurisdictie si ofera garantii de impartialitate politica este puterea judecatoreasca. "Este nevoie de revizuirea Constitutiei Romaniei prin eliminarea acestui filtru care, atunci cand nu imunizeaza ministrii in fata legii penale, poate fi folosit ca arma politica. Singurele garantii autentice impotriva hartuielilor, rafuielilor si razbunarilor de ordin politic la care pot fi supusi ministrii nu pot fi oferite decat de insusi sistemul judiciar si in special de judecatori", se arata in comunicatul SoJust.