Sotia lui Tony Blair vine la Bucuresti

Sotia fostului prim-ministru al Marii Britanii Tony Blair, Cherie Blair, soseste, joi, la Bucuresti, pentru a participa la Gala "Leader SHE", organizata de Forum Invest, anunta Romania libera.

Cu acest prilej, Cherie Blair va vorbi despre femeile-lider in politica si in afaceri si despre cheile echilibrului intre viata personala, profesionala si sociala.

Aflata la cea de a III-a editie, Gala "Leader SHE" este singurul eveniment international din Romania care pune in discutie tema leadershipului feminin, in prezenta celor mai importanti 300 reprezentanti ai mediului politic si de afaceri.