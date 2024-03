Starea jurnalistului Mile Carpenisan e critica

Starea de sanatate a jurnalistului Mile Carpenisan a inceput sa se imbunatateasca. Medicii au anuntat ca starea pacientului nu este foarte buna, dar ca inainteaza pe un drum bun, Mile Carpenisan fiind inca in stare critica.

Medicii au declarat ca starea lui Mile s-a imbunatatit cu "doua degete", dupa cum a anuntat Andi Tutescu pe blogul sau.

Din cauza unei septicemii mai multe organe, printre care plamanii, rinichii si ficatul - nu functioneaza in parametri normali, Mile Carpensian fiind conectat la aparatele de respirat artificial.

Vineri, utilizatorii de Twitter din Romania au facut apel catre toti cei ce pot dona sange pentru Carpenisan.

Apel umanitar pentru Mile Carpenisan, pe Twitter

Mile Carpensian ar fi suferit un blocaj renal si a intrat in soc septic. Jurnalistul are nevoie de sange din grupa A2 pozitiv, motiv pentru care a fost demarata o campanie de donare si in Bucuresti.

Mile Carpenisan a ajuns in aceasta stare din cauza unui furuncul de 30 de centimetri lungime, au declarat pentru Ziare.com surse apropiate familiei.

