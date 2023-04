SUA si Cehia au ajuns la un acord in privinta scutului antiracheta

Statele Unite si Cehia au incheiat un acord cu privire la instalarea pe teritoriul ceh a unor elemente ale scutului antiracheta american, ministrul ceh de externe spunand ca acordul oficial ar putea fi semnat la inceputul lunii mai, au anuntat cele doua tari intr-un comunicat comun dat publicitatii in marja summit-ului NATO de la Bucuresti.

"Acest acord este un pas important in eforturile noastre pentru a proteja natiunile noastre si Alianta de amenintarea crescanda data de proliferarea rachetelor balistice si a armelor de distrugere in masa. Acest acord are in vedere stationarea unui radar al SUA in Cehia pentru a detecta rachete balistice. Radarul va fi conectat cu alte facilitati de apararea antiracheta ale SUA in Europa si in SUA", se mai spune in comunicat.

Cele doua state au anuntat "cu placere" incheierea negocierilor pentru acordul asupra viitorului scut antiracheta.

In incheiere, cele doua state isi exprima increderea ca facilitatile de pe teritoriul Cehiei vor fi o parte integranta a oricarei viitoare arhitecturi anti-racheta NATO.

In declaratia de presa sustinuta dupa intalnirea cu secretarul de stat american, seful diplomatiei cehe, Karel Schwarzenberg, a subliniat ca intalnirea a avut loc intr-o atmosfera excelenta, iar acordul oficial cu SUA ar putea fi semnat la inceputul lui mai.

La randul sau, premierul ceh Mirek Topolanek a aratat ca statele NATO au convenit ca radarul din Cehia va fi o partea a apararii antiracheta a NATO, tema asupra careia se va decide in mod definitiv la urmatorul summit.

Radarul din cadrul scutului va fi desfasurat in Cehia. Discutiile continua pentru amplasarea celor zece rachete de interceptare din Polonia.