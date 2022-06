Sute de obiecte interzise detinutilor, confiscate din cinci penitenciare

Peste o suta de litri de alcool, cutite, telefoane si seringi au fost confiscate joi de la detinuti in urma unor perchezitii efectuate in cinci centre de detentie din tara.

Astfel, echipele de control ANP (Administratia Nationala a Penitenciarelor) au gasit in penitenciarele Jilava, Rahova, Poarta Alba, Margineni si Braila 140 de litri de alcool, 226 de obiecte taietor-intepatoare, 113 de telefoane mobile, 36 de cartele SIM si cinci carduri de memorie.

Numai in penitenciarul Jilava, la o luna si jumatate de la ultima perchezitie, au fost gasite zeci de obiecte interzise, reprezentand alcool, cutite, telefoane, seringi, cartele SIM si diferite aparate electrocasnice confectionate artizanal.

Aceste perchezitii vin in urma faptului ca, desi numarul de detinuti a scazut in ultimul an, cel al cazurilor in care s-au gasit obiecte interzise a crescut, potrivit directorului ANP, Ioan Bala.

Acesta a aratat ca, in 2007, au fost confiscate 6.434 de telefoane mobile in penitenciare fata de 6.232 in primele 10 luni ale acestui an.

Numarul cazurilor in care s-au gasit in posesia detinutilor capsule de droguri a crescut semnificativ (155 de capsule de droguri confiscate in 2007 si 187 in primele zece luni ale anului 2008).

Sanctiunile disciplinare in acesta cazuri sunt foarte restranse, limitandu-se la avertismente, suspendarea dreptului de a primi pachete sau izolarea pe o perioada de zece zile.

"Toate aceste sanctiuni disciplinare pot fi contestate la judecatorul delegat si apoi in instanta. ANP nu are nicio posibilitate de a contesta deciziile judecatorului delegat sau ale instantei", a spus Ioan Bala.

Potrivit statisticilor ANP, la inceputul anului 2000 a fost constatat doar un act de agresiune fata de functionarii din penitenciare, in timp ce in primele zece luni ale anului 2008, detinutii au savarsit 28 de astfel de agresiuni.

Anul acesta au fost constatate peste 1 000 de cazuri in care detinutii au avut o atitudine agresiva, concretizata prin amenintari, insulte sau injurii fata de functionarii din penitenciar.

In 2008 au existat 530 de cazuri de autoagresiuni in penitenciare, 40 de cazuri de nesupunere la perchezitii, 1825 de cazuri de nerespectarea regulamentului de ordine interioara, 463 de cazuri de distrugere de bunuri si 140 de cazuri de detentie sau consum de alcool.

De asemenea, potrivit ANP, in primele zece luni ale anului 2008, au existat in penitenciarele din Romania 55 de cazuri de instigare la nesupunere si noua cazuri de instigare la revolta.