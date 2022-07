Tanarul impuscat de un politist pentru ca asculta muzica prea tare a murit (Video)

Tanarul din Galati care a fost impuscat in cap, in torace si in abdomen de un politist, pe motiv ca asculta muzica prea tare a murit luni dimineata la Spitalul Floreasca din Capitala.

Politistul, care nu se afla in timpul serviciului in momentul incidentului, a fost retinut de procurori, informeaza Realitatea TV.

Tanarul de 28 de ani a fost impuscat de politist duminica, in comuna Oancea din estul judetului Galati. Politistul a fost deranjat de faptul ca barbatul asculta muzica cu volumul ridicat si, in urma unei altercatii, l-a impuscat.

"In urma interventiei agentului de politie cu privire la faptul ca tulbura linistea publica si a atentionarii de a nu conduce autoturismul fara permis, intre cei doi a izbucnit o altercatie, iar agentul, ajutor al sefului de post, a facut uz de armamanetul din dotare, provocandu-i barbatului mai multe plagi impuscate", a declarat duminica purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie, subcomisarul Cristina Tatulici.