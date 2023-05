Tariceanu: Romania va primi 10% din valoarea certificatelor pentru emisii de CO2

Statele est-europene, printre care si Romania, vor primi 10% din valoarea certificatelor pentru emisii de dioxid de carbon si vor beneficia de rediscutarea unor parametri privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera pana in 2016.

"In baza unui principiu de solidaritate, va exista un volum de 10% din valoarea certificatelor de emisii care vor fi distribuite tarilor noastre si noi incercam sa obtinem chiar mai mult de atat", a declarat premierul.

El a adaugat ca proiectul propus de Nicolas Sarkozy, in calitate de presedinte al tarii ce detine presedintia Consiliului European, vizeaza totodata stabilirea unei "clauze de salvgardare" in cadrul careia va putea fi reluata discutia cu privire la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.

Obtinerea acordului politic al statelor membre asupra pachetului Energie-Schimbari climatice la Consiliul European de iarna este unul dintre obiectivele presedintiei franceze. Adoptarea formala a pachetului urmeaza sa se realizeze in prima parte a anului 2009.

Prim-ministrul a participat sambata la Gdansk in Polonia la reuniunea ministrilor din noua tari pentru a discuta teme legate de energie si criza economica.

La reuniune au participat prim-ministri din Bulgaria, Polonia, Cehia, Ungaria, Slovacia si ai statelor baltice (Letonia, Lituania, Estonia), dar si presedintele Consiliului European, Nicolas Sarkozy, relateaza NewsIn.

Franta a propus ca producatorii de energie din statele est-europene sa poata achita in 2013-2016 pana la 50% din certificatele primite in 2013. Comisia Europeana va putea interveni in evolutia pretului certificatelor daca acestea depasesc de trei ori media ultimelor sase luni.