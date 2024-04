TI Romania propune partidelor noi masuri anticoruptie

Transparency International Romania a facut un apel catre partidele politice care au intrat in Parlament, carora le cere sa isi exprime opinia cu privire la masurile propuse de organizatie pentru reducerea riscurilor coruptiei in sectorul public.

Recomandarile facute, marti, de Victor Alistar de la TI Romania sunt structurate pe cinci domenii: justitie, administratie publica, achizitii publice, transparenta decizionala si capacitatea institutionala a agentiilor anticoruptie, informeaza Newsin.

In ceea ce priveste justitia, TI Romania recomanda partidelor politice sa unifice practica judiciara, astfel incat legea sa se aplice la fel in fiecare instanta si sa nu fie interpretabila.

De asemenea, cere ca CSM sa isi publice materialele din sedinte, sa publice deciziile integral si sa le motiveze temeinic.

Pe de alta parte, organizatia vrea ca asistenta juridica gratuita sa fie extinsa catre mai multe categorii de populatie. Expertii juridici ar trebui sa raspunda penal pentru deciziile luate, in timp ce auditorii publici e nevoie sa devina independenti, pentru a putea controla cu adevarat ceea ce se intampla in institutiile de stat, a mai afirmat seful TI Romania.

Pentru administratia publica, TI Romania are noua masuri, printre care, unificarea sistemelor de organizare, pentru ca fiecare minister sa aiba aceleasi norme interne, aceeasi structura si sa se ghideze dupa aceleasi reguli, chiar sa existe mecanisme consultative permanente in toate ministerele si evaluarea vulnerabilitatii coruptiei pentru a fi redusa in administratia publica.

In ceea ce priveste achizitiile publice, TI cere ca, pentru achizitiile publice, sa existe o evaluare independenta a bunurilor din caietele de sarcini.

Este necesara reglementarea ordonantelor de urgenta

Transparency International cere partidelor sa reglementeze care sunt prioritatile si sa stabileasca in primele trei luni de mandat care vor fi criteriile pe baza carora se vor da ordonante de urgenta sau hotarari de Guvern si sa introduca mecanisme care sa verifice daca o lege e sau nu rezultatul unor influente politice sau al intereselor unor anumite persoane, a mai spus directorul TI Romania, Victor Alistar.

Agentiile anticoruptie ar trebui sa fie mai bine aparate, mai ales de oamenii politici care le ataca. Organizatia cere partidelor politice sa mareasca atributiile DNA, care ar trebui sa intervina si in administratia publica. In ceea ce priveste Curtea de Conturi, institutia ar trebui sa aiba si o functie de control, pe langa cea de audit.

Agentia Nationala Anticoruptie ar trebui sa aiba acces la bazele tuturor institutiilor de stat, pentru a urmari ce contracte incheie, ce parteneriate realizeaza. Doar asa coruptia va fi diminuata, a declarat reprezentantul organizatiei TI.

Transparency Romania asteapta raspunsul partidelor politice pana la prima convocare a noului Parlament, pentru a ii obliga moral pe politicieni sa-si respecte promisiunile, a declarat Alistar.

TI Romania a trimis aceste propuneri dupa ce a observat ca in programele electorale ale partidelor politice nu se regasesc suficiente masuri pentru lupta impotriva coruptiei, o problema pentru imaginea Romaniei in Uniunea Europeana, au spus reprezentantii organizatiei.