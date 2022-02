Trafic ingreunat din cauza zapezii, in Gorj

Circulatia rutiera pe DN 66 Bumbesti Jiu - Petrosani si DN 67 Targu Jiu - Ramnicu Valcea, in judetul Gorj, se desfasoara, miercuri la pranz, in conditii de iarna.

Centrul Infotrafic anunta ca circula se desfasoara in zona in conditii de iarna in ambele sensuri de mers.

Din cauza vremii nefavorabile, traficul auto pe aceste sosele a fost partial blocat. Peste 70 de utilaje de deszapezire au fost mobilizate pentru a mentine carosabilul cat mai curat.

In judetul Gorj ninge inca din noaptea de marti spre miercuri, iar stratul de zapada atinge in unele locuri si 20 de centimetri.

Si in Targu Jiu, alaturi de masinile de deszapezire, actioneaza si aproximativ 100 de angajati ai Directiei de Servicii Comunale, pentru a curata zapada depusa pe strazi.

