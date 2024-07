Trimisa de la un spital la altul, a nascut in salvare

O proaspata mamica acuza cateva asistente de la o unitate sanitara din Salaj ca, insarcinata fiind, au purtat-o de la un spital la altul, ajungand in final sa nasca in ambulanta.

Femeia sustine ca nou-nascutul s-a ales cu o lovitura in zona capului din cauza ca a cazut peste o lada metalica din masina de Salvare. Ea a mai spus ca, desi fusese adusa la spital, fiind pe cale sa nasca, a fost trimisa la alta unitate medicala, informeaza Gardianul.

Asistentele din cadrul Spitalului Cehu Silvaniei neaga acuzatiile aduse si spun ca niciuna nu este reala.

Femeia ar fi fost trimisa la alta unitate medicala din cauza ca in spital nu exista o sectie de Obstetrica-Ginecologie, au povestit cadrele medicale.

In plus, potrivit asistentelor, intreaga poveste a izbucnit din cauza ca femeia insarcinata, fiind de etnie maghiara, nu ar fi inteles instructiunile care i se dadeau.

Femeia acuza cadrele medicale ca aproape i-au trantit usa in nas, deranjate ca bebelusul voia sa se nasca prea curand pentru ca intreaga interventie sa fie "bibilita" in zeci de minute, asa cum ar fi vrut ele. Sesizarea femeii se loveste, insa, cap in cap cu declaratiile asistentelor si a medicilor.

Dupa ce ar fi ajuns la spital, femeia si sotul sau au fost certati de asistenta din cauza ca au povestit personalului medical ce s-a intamplat din momentul in care au cerut ajutor medical la Cehu Silvaniei.

La Zalau, bebelusul a ajuns cu un cefal-hematom in partea stanga a lobului frontal. Purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean de Urgenta Salaj - Zalau, Codruta Puscas, a declarat ca un asemenea hematom poate fi provocat de o nastere precipitata, dar si de cazaturi. Medicii nu s-au putut insa pronunta cu exactitate in privinta cauzei cefal-hematomului.

"Starea copilului a fost insa buna, iar hematomul s-a retras. Bebelusul a fost lasat acasa, impreuna cu mamica", a mai spus Codruta Puscas. Persoanele invinuite neaga intreaga poveste. Prin prisma conducerii Serviciului de Ambulanta Salaj, fiecare gest si cuvant al cadrelor medicale implicate are o explicatie.

"Asistentele ne-au declarat ca nu este adevarat ce reclama cei doi soti. Ele spun ca nasterea a decurs normal, ca dovada copilul si mama sunt amandoi externati si sunt sanatosi", a afirmat Varga. El a subliniat ca asistenta care a insotit gravida pe drumul catre Zalau este una care are 30 de ani experienta in domeniu, si nu o novice, care sa nu stie sa actioneze in cazuri de acest gen.

Potrivit purtatorului de cuvant al ASP, Mihai Cheseli, in cadrul anchetei "se vor lua declaratii de la toti cei implicati, iar daca se va dovedi ca personalul sanitar este vinovat, acesta va suporta rigorile legii".

