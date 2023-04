Trupele romane in Irak depind de o decizie a Parlamentului de la Bagdad

Viitorul trupelor romane in Irak va fi decis dupa ce Parlamentul din Bagdad ratifica acordul cu SUA, care se refera la statutul fortelor americane in Irak.

Ministrul Apararii, Teodor Melescanu, asteapta ca Parlamentul de la Bagdad sa ratifice acordul dintre Guvernul irakian si SUA inainte ca Romania, care a primit o invitatie preliminara de a ramane in Irak, sa ia o decizie privind viitorul trupelor sale.

Ministrul Apararii a declarat marti pentru NewsIn ca deocamdata se asteapta ca acordul intre Guvernul irakian si SUA, care a fost semnat oficial luni, sa fie ratificat si in Parlamentul de la Bagdad pentru a putea lua o decizie privind viitorul trupelor romanesti in Irak.

Ratificarea definitiva a documentului in Parlamentul irakian ar putea interveni in jurul datei de 24 noiembrie.

Romania a primit o invitatie preliminara din partea Guvernului irakian privind prezenta trupelor romanesti in Irak, insa asteapta o solicitare ferma in care sa se mentioneze sarcinile ce ar urma sa le revina militarilor romani, a spus marti la postul de radio RFI ministrul apararii, Teodor Melescanu.

"Da, exista o invitatie de principiu pe care am primit-o, o invitatie preliminara. Asteptam o invitatie cu mai multe elemente, legate de sarcinile care ar urma sa revina militarilor romani si ne pregatim in acest sens", a spus Melescanu, care nu a precizat cand a primit Bucurestiul aceasta invitatie preliminara.

Ads

In urma cu o saptamana, ministrul apararii spunea ca Romania si-ar putea retrage trupele din Irak la 1 ianuarie, daca pana la inceputul lunii decembrie nu se ia o decizie politica din partea guvernului irakian care sa includa si statul roman. De altfel, ministrul explica, la inceputul lunii noiembrie, la Arad, ca pana la 31 decembrie urmeaza ca lucrurile sa se clarifice.

Potrivit ministrului apararii, este de asteptat ca statutul fortelor romanesti sa se schimbe odata cu semnarea noului acord intre SUA si Irak. "Deci, prima chestiune care se poate astepta este o schimbare a statutului fortelor noastre armate care participa acum la coalitia multinationala si probabil si o schimbare a misiunilor care le revin in noul context", a explicat marti Melescanu.

Ministrul a afirmat ca va exista un calendar al inlocuirii militarilor aflati in prezenti in teatru cu soldati de alte specialitati, in functie de misiunile pe care trupele romanesti vor urma sa le execute. Melescanu a adaugat ca exista si "sansa" unei reduceri a numarului de militari romani si chiar fixarea unor perioade, in acord cu SUA, legate de ramanerea in Irak.

Ads

In interventia de la RFI, Melescanu a precizat ca pozitia exprimata in legatura cu trupele din Irak este una personala si ca o eventuala propunere concreta care ar veni din partea guvernului irakian va trebui supusa aprobarii in Guvern si CSAT.

Parlamentul irakian urmeaza sa se pronunte definitiv asupra acordului de securitate cu Statele Unite in 24 noiembrie. Acordul de securitate cu Statele Unite prevede retragerea totala a trupelor americane din Irak la sfarsitul anului 2011.

Devenit proiect de lege, acordul a fost transmis imediat Parlamentului, care nu va avea dreptul de a modifica textul, preciza vineri pentru AFP consilierul pentru securitate nationala Mwaffak al-Rubaie, principalul negociator al acordului. Pentru aprobarea textului, este suficienta majoritatea simpla.

Acordul va oferi un cadru juridic prezentei soldatilor americani, avand in vedere ca mandatul ONU sub care actionau se incheie la 31 decembrie 2008. Potrivit unor surse guvernamentale, acordul prevede retragerea fortelor americane din orase si localitati la sfarsitul lunii iunie 2009 si retragerea totala din Irak la sfarsitul lui 2011.

Textul de acord aprobat duminica de guvern stipuleaza ca soldatii americani se vor retrage din Irak pana la 31 decembrie 2011, indiferent de conditii. Purtatoarea de cuvant a presedintelui George W. Bush a spus ca datele sunt "ferme".