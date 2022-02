Tutilescu: Arestarea lui Becali a fost varful carierei mele

Fostul sef al Politiei Capitalei, Marian Tutilescu, a declarat intr-o interventie televizata ca actiunile politiei in cazul Becali au fost legitime si ca momentul arestarii lui George Becali a fost varful carierei sale.

"Actiunea noastra a fost una legitima, perchezitiile si mandatul de aducere au fost masuri dispuse de instanta", a declarat Tutilescu, la Realitatea TV.

Intrebat de moderatorii emisiunii daca arestarea latifundiarului din Pipera este varful carierei sale in politie, Tutilescu a raspuns afirmativ, insa sustine ca nu doreste sa se pensioneze si ca va da tot ce poate la noul loc de munca, la Directia pentru permise de conducere.

Fostul sef al Politiei Capitalei a declarat ca demiterea sa nu are nicio legatura cu cazul BGS din Mall Plaza Romania.

"Ministerul de Interne spune clar in comunicat ca nu e nicio legatura, eu nu vreau sa ma derog de responsabilitate. In ziua respectiva nu eram in Bucuresti, dar am luat legatura cu colegii mei si am luat primele masuri pentru a se realiza cercetarea. Am luat legatura cu purtatorul de cuvant pentru a gestiona situatia", a declarat Tutilescu.

Tutilescu: Stiam din ianuarie de situatia de la Plaza Mall

Referitor la declaratiile sefului serviciului de investigatii criminale, Mihai Pitulescu, fostul sef al Politiei spune ca a existat, intr-adevar, o informare privind iminenta producerii unui incident violent si ca ea a fost luata in considerare, insa "un astfel de eveniment se poate intampla oricand".

"Stiam ca se incing spiritele din luna ianuarie a anului trecut, de cand firma BGS preluase paza complexului, mai putin o zona de jocuri de noroc care era in paza altei firme. Acea firma avea legaturi mai apropiate cu fratii Preda si erau semnalate unele imixtinui ale fratilor Preda acolo. Cu doua saptamani inainte, am primit o informare ca lucrurile au intrat intr-o zona destul de sensibila, a fost preluata de colegii mei si au continuat supravegherea. Insa un coflict de acest gen izbucneste cand nu te astepti", a declarat Tutilescu.

Tutilescu a adaugat ca a fost nemultumit de modul in care colegii sai au gestionat evenimentele, insa sustine ca sactiunile nu ar trebui sa fie demiterea, ci mustrarea, pentru ca "sunt toti profesionisti si si-au facut bine treaba".

Chestorul Lucian Guran si adjunctul Catalin Adam, care au coordonat actiunile politiei de la Plaza Mall, sunt cercetati pentru neglijenta in serviciu. Tutilescu sustine ca, in momentul producerii evenimentului, chestorul Lucian Guran este cel care a primit informarea si a gestionat interventia.

Tutilescu crede ca in cadrul mandatului sau au existat multe realizari, cum ar fi rezolvarea cazului Ciupercescu si a furtului secolului, precum si neutralizarea multor grupuri infractionale.

Membrii unui clan interlop din Capitala, cunoscut sub numele de clanul Preda, au intrat in februarie intr-un conflict violent cu membrii firmei de securitate din mall-ul Plaza Romania, incidentul soldandu-se cu raniti in ambele tabere.

