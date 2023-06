Un detinut a evadat de la Jilava

Un detinut de la penitenciarul Jilava a evadat duminica in timp ce se afla la un punct de lucru din incinta inchisorii. Barbatul era condamnat la trei ani si sase luni pentru furt calificat.

Potrivit conducerii penitenciarului, barbatul a fugit printr-o spartura din gard.

O comisie verifica toate imprejurarile care au facut posibila evadarea lui. Politia a organizat filtre in judetul Ilfov si in judetele invecinate. in momentul in care a fugit din inchisoare barbatul era imbracat cu un trening albastru.

Titi Panait are 30 de ani si este recidivist. El a fost incarcerat in luna ianuarie a acestui an.