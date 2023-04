Un lider sindical al minerilor a facut striptease de 8 martie

Un lider sindical din Valea Jiului a ajuns subiect de scandal dupa ce a organizat o petrecere cu ocazia zilei de 8 martie la care a facut striptease.

Aurelian Enache, liderul sindical de la mina Vulcan, a fost filmat in plina distractie, iar filmuletul a fost postat pe Internet.

Mai mult, liderul unui sindicat rival il acuza ca a organizat petrecerea pe banii de salarii ai minerilor.

Liderul de sindicat a recunoscut doar ca fost la petrecerea colegelor lui de serviciu, dar a negat acuzatiile care ii sunt aduse. Mai mult, contactat de postul de televiziune citat, a precizat ca petrecerea a avut loc in urma cu trei ani si in nici un caz fondurile folosite nu proveneau din banii minerilor.

Scandalul despre cheltuirea pe petreceri a banilor minerilor a aparut in presa pe fondul disponibilizarilor ce vor urma in aceasta luna la Compania Nationala a Huilei Petrosani, in urma carora 1.600 de mineri vor ramane someri.

Ce cred colegii despre "performanta" lui Enache

Colegii din cadrul Consiliului Local Vulcan nu au fost de acord cu comportamentul afisat de Aurelian Enache (PNL), iar unii chiar au crezut ca e o farsa, atunci cand au fost intrebati ce parere au.

"Nu e o farsa? Mereu am facut apel sa fim decenta, pentru ca suntem persoane publice. Nu stiu de un astfel de eveniment care sa se fi petrecut la noi in oras, dar la modul general vorbind, noi suntem persoane publice si nu avem voie sa ne comportam astfel. Nu sunt autoritate ca sa judec o persoana, insa este incredibil si cred ca este mai mult decat o prostie este o gafa, o greseala. Sunt chestiuni cu care nu se glumeste, iar decenta este una dintre ele, mai ales ca noi suntem oameni publici, adica niste modele. in acest caz este o doza de iresponsabilitate", declara Dorel schiopu, consilier PRM la Vulcan.

Nici viceprimarul municipiului Vulcan Angela Stoica nu a avut o parere prea buna si s-a abtinut sa faca prea multe comentarii. "Ce pot sa zic, poate s-o fi luat dupa domnul primar Buhaescu, (la vremea respectiva a fost si primarul implicat intr-un scandal aproape identic, n.red) cred ca este modelul lui. Daca a facut chestia asta sigur are toata ascensiunea. Ma abtin sa fac mai multe comentarii, il priveste strict personal", declara Angela Stoica.

Presedintele PNL Vulcan Nicolae Petroi sustine ca va avea o discutie serioasa cu colegul de partid. "Ce pot sa spun, m-ati luat ca din oala. No comment, este mai mult decat pot duce. Fiecare este responsabil de gesturile pe care le face, dar din punct de vedere a conduitei morale nu poti face asa ceva cu atat mai mult cu cat esti persoana publica. Va avea o discutie serioasa cu mine si nu va fi deloc lejer pentru el", a conchis Petroi.