Un norvegian drogat a provocat un accident mortal, in Arad

Un cetatean norvegian aflat sub influenta drogurilor a provocat un accident de circulatie pe DN 79, in localitatea aradeana Nadab, in urma caruia unul dintre pasagerii masinii si-a pierdut viata, iar altul a fost grav ranit.

Accidentul a avut loc in noaptea de vineri spre sambata, iar politistii au descoperit si asupra unuia dintre pasageri doua batoane de hasis, relateaza NewsIn.

"Probele biologice recoltate sambata de specialistii Centrului de Medicina Legala Arad au evidentiat faptul ca soferul autoturismului se afla sub influenta substantelor halucinogene, testarea rezultand pozitiv la cocaina", a declarat, duminica, inspector principal Camelia Tuduce Berar, purtator de cuvant in cadrul Inspectoratului Judetean al Politiei Arad.

Cercetarile efectuate la fata locului de politistii aradeni au stabilit ca accidentul s-a produs din cauza faptului ca cetateanul norvegian, in varsta de 27 de ani, a pierdut controlul volanului intr-o curba usoara din cauza neadaptarii vitezei la conditiile de drum si ceata, iar masina s-a oprit intr-un copac.

In urma accidentului, un barbat a decedat, iar altul a fost transportat, in stare grava, la spital.