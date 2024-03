Un politist a fost omorat la vanatoare

Seful Serviciului de Investigare a Fraudelor din Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Ilfov a fost impuscat mortal, marti, in timpul unei partide de vanatoare organizate in judetul Valcea. Ofiterul a decedat in drum spre spital.

Politistii cred ca este vorba despre un accident de vanatoare, iar circumstantele concrete urmeaza sa fie stabilite. Cel impuscat este Iulian Ilie, de 40 de ani, avea gradul de subcomisar, indeplinea functia de sef al Serviciului de Investigare a Fraudelor in IPJ Ilfov, iar la data respectiva se afla in concediu de odihna.

"Incidentul s-a petrecut marti dupa-amiaza, pe un fond de vanatoare din zona Horezu. Victima a fost transportata mai intai la spitalul orasenesc din aceasta localitate, iar apoi la Spitalul Judetean de Urgenta Valcea. In drum spre Ramnicu Valcea, din cauza pierderilor masive de sange, victima a decedat", a declarat, miercuri dimineata, subcomisar Marcel Sardaru, purtatorul de cuvant al IPJ Valcea.

Vanatoarea, la vulpi si mistreti, a fost organizata legal de catre Asociatia Judeteana a Vanatorilor si Pescarilor sportivi Valcea, si au participat 13 vanatori si 4 gonaci. Autorul accidentului se numeste Alexandru M., are 44 de ani, locuieste in municipiul Slatina din judetul Olt si este administrator al unei societati comerciale.

Victima a fost impuscata in femur, iar decesul s-a petrecut din cauza pierderii masive de sange urmare a sectionarii unei artere.

Ads