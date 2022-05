Un posibil compromis se intrevede in cazul Iranului

Desi discutiile Iranului cu Uniunea Europeana in problema nucleara s-au incheiat formal fara succes, diplomatii implicati in negocieri au dezvaluit posibilitatea ajungerii la un compromis. Declaratiile au fost facute sub protectia anonimatului.

Solutia ar fi una de mijloc, intre pretentiile comunitatii internationale de oprire totala a activitatilor nucleare si pretentiile Iranului de a dezvolta in voie un program nuclear civil, inclusiv partea de imbogatire a uraniului, echivalenta cu producerea de combustibil pentru centralele atomo-electrice.

Este vorba de un compromis sugerat de Rusia. Conform acestuia, Iranul ar putea sa continue cercetarile si oarecare activitati de imbogatire sub control international, exclusiv pentru cercetare, iar imbogatirea propriu-zisa necesara functionarii centralelor nucleare aflate in constructie se va face in Rusia. Ramane de vazut daca partile vor accepta aceasta solutie de mijloc, din care Rusia iese cel mai avantajata, mai ales din punct de vedere diplomatic.

Luni incepe o sedinta a IAEA (Agentia Internationala pentru Energie Atomica) care va discuta problema Iranului si ar putea sa ceara Consiliului de Securitate luarea de masuri, dar nu se stie de ce fel ar putea sa fie acestea. Este foarte posibil nici sa nu existe un consens la acest moment intre membrii Consiliului de Securitate.