Un tanar si-a cumparat un Lamborghini Huracan Evo in valoare de 318.000 de dolari din imprumuturi garantate de Guvern

Tanarul, un rezident din sudul Floridei, ar fi deturnat aproape patru milioane de dolari, beneficiind de imprumuturi de la Guvernul menite sa ajute IMM-uri sa traverseze criza covid-19.Masina de lux a fost confiscata vineri, la arestarea tanarului.Justitia a confiscat, de asemenea, 3,4 milioane de dolari in diverse conturi bancare.Potrivit autoritatilor, in afara de masina de lux, suma lipsa a fost cheltuita in hoteluri de lux la Miami Beach, pe haine, bijuterii si site-uri de intalniri.Americanul a solicitat in total sapte imprumuturi garantate, in valoare de 13,5 milioane de dolari, de la Bank of America Banca a aprobat trei dintre aceste cereri si i-a imprumutat 3.984.557 dolari.Tanarul s-ar fi folosit de pretextul unei mase salariale lunare in valoare de patru milioane de dolari in vederea obtinerii acestei sume."Acesti pretinsi angajati nu existau si castigau doar o fractiune din ceea ce pretindea Hines in cererile sale de imprumut garantate de stat", precizeaza Departamentulamerican al Justitiei in documente judiciare.Avocatul tanarului, Chad Piotrowski, da asigurari intr-un comunicat ca clientul sau este "un antreprenor cinstit care, la fel ca milioane de americani, a suferit financiar in timpul pandemiei". El abia asteapta sa-si prezinte versiunea.Paycheck Protection Program - de care David T. Hines ar fi beneficiat necuvenit - a fost infiintat in cadrul unui plan urias de relansare a economiei americane.Aceste imprumuturi guvernamentale sunt menite sa ajute intreprinderi mici si mijlocii (IMM), care nu au posibilitatea sa gaseasca alte surse de finantare, sa supravietuiasca acestei crize fara precedent si sa continue sa-si plateasca salariatii in loc sa-i concedieze.La inceputul lui iulie, Trezoreria americana a anuntat ca s-au acordat peste 4,8 milioane de imprumuturi - in valoare totala de 521,4 miliarde de dolari.Intre beneficiari se afla marca de baschet Yeezy a rapperului american Kanye West, plasticianul Jeff Koon sau puternica Biserica Scientologica.Potrivit Miami Herald, un delict cu privire la o fuga implicand automobilul Lamborghini al lui David T. Hines, la inceputul lui iulie, a pus autoritatile pe urma acestuia.Acuzatul a fost eliberat pe cautiune si plasat in arest la domiciliu inainte sa compara in justitie la 14 octombrie.El risca pana la 70 de ani de inchisoare