Un timisorean beat a amenintat ca arunca in aer un bloc

Miercuri, 29 Octombrie 2008, ora 15:35
Un timisorean beat a amenintat ca arunca in aer un bloc

Un timisoarean care consumase bauturi alcoolice s-a incuiat in apartamentul sau si a amenintat ca arunca blocul in aer.

Vecinii au alertat politia si au iesit in strada, speriati de amenintarile barbatului, informeaza Pro Tv.

Timisoreanul, care se despartise in urma cu doi ani de sotie, a fost obligat sa paraseasca apartamentul, fosta lui nevasta obtinand un ordin de restrictie din cauza ca acesta o hartuia pe femeie si pe fiicele ei.

Barbatul nu s-a potolit si a urmarit-o pe fetita cea mica, luandu-i acesteia cheile pentru a putea patrunde in locuinta. Fiind sub influenta alcoolului, acesta s-a inchis in apartament si a amenintat ca arunca blocul in aer.

La fata locului au sosit echipajele de pompieri, politie si salvare, iar scandalagiul a fost evacuat de fortele de ordine. Barbatul va fi supus unui examen psihiatric si va fi amendat pentru tulburarea linistii publice.

Acesta ar putea fi pedepsit si cu inchisoarea, pentru ca a incalcat ordinul judecatoresc de restrictie.

