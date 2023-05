Un tramvai a intrat intr-o casa, la Timisoara (Video)

Un tramvai a deraiat in zona centrala a Timisoarei si s-a proptit intr-o casa. O bucata de tavan s-a prabusit peste cameramanii care se aflau la locul accidentului.

Doi cameramani au ajuns la spital, pentru investigatii, in urma incidentului, informeaza Realitatea TV.

Politistii spun ca tramvaiul a sarit de pe sine din cauza unui sofer care n-a acordat prioritate si a intrat in plin in mijlocul de transport in comun. Accidentul a avut loc Piata Maria din Timisoara, la intersectia strazilor Doja cu Brasov. Circulatia intre Piata Maria si Balcescu a fost blocata timp de aproape doua ore.

In urma accidentul pe care l-a provocat, soferul a ramas fara carnet si, probabil, va plati si reparatiile casei avariate de tramvai.