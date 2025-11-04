Unui craiovean i s-a scufundat masina in asfalt

Joi, 07 Decembrie 2006, ora 00:31
Unui craiovean i s-a scufundat masina in asfalt

Un caz mai putin obisnuit s-a petrecut miercuri seara in municipiul Craiova. Un tanar a trecut prin adevarate momente de groaza, in timp ce se afla la volan, iar masina sa a fost, pur si simplu, inghitita de asfalt.

In timp ce mergea pe o strada din cartierul sau o bucata de asfalt s-a rupt sub rotile din fata, ceea ce a facut ca masina sa se infunde in gaura ce se formase dedesubt. Sorin Vilcu, tanarul sofer, in varsta de 22 de ani, mergea spre serviciu cand a avut loc accidentul.

El a declarat ca socul a fost atat de mare, incat a crezut, initial, ca a fost lovit de alta masina. Vilcu este cu atat mai suparat, cu cat isi cumparase automobilul in urma cu doar trei luni.

Din fericire, avariile nu sunt foarte mari, iar primaria Craiova a promis ca va suporta costul reparatiilor. Autoritatile au dat vina, pentru ce a patit ghinionistul sofer, pe lipsa banilor necesari pentru a repara vechea retea de canalizare, ruperea unei conducte aflate sub asfalt fiind la originea "craterului" din sosea.

