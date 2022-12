UPDATE: Haos pe sosele din cauza cetii

Circulatia rutiera se desfasoara cu greutate duminica din cauza cetii, care a redus vizibilitatea pe Autostrada Soarelui pana la sub 20 metri. In plus, in 14 judete, pe unele drumuri nationale, vizibilitatea este scazuta, ajungand si sub 30 de metri.

Traficul rutier a fost perturbat, duminica dimineata, din cauza cetii si pe DN2, in judetul Ialomita, pe portiunea Sinesti-Movilita-Urziceni, unde vizibilitatea era foarte redusa, la mai putin de 20 de metri, potrivit InfoTrafic.

De asemenea, vizibilitate sub 50 de metri se semnala in urmatoarele zone: in judetul Ilfov, pe DN1 Ciolpani-la intrarea in Otopeni, pe DN1A Mogosoaia- la intrarea in Capitala, pe DN2 la iesirea din Afumati spre Ialomita, in judetul Prahova- pe DN1 Potigrafu-Baicoi, pe Ialomita, in tot judetul, pe Autostrada Bucuresti-Constanta, in zona podurilor dunarene, in judetul Buzau, pe toate drumurile nationale si in judetul Gorj, in cea mai mare parte a judetului.

In judetul Vaslui, vizibilitatea era la primele ore ale diminetii sub 30 de metri, iar pe Autostrada Bucuresti-Pitesti nu se vedea la mai mult de 50 de metri.

Probleme din cauza cetii au fost si in judetele Braila, Neamt si Gor. Sambata, din cauza vizibilitatii reduse, un accident in lant s-a produs pe Drumul National 2B, in judetul Buzau. Si pe DN1 s-au produs zece tamponari.

In Capitala, soferii nu s-au plans de ceata, in schimb, soselele inghetate le-au dat batai de cap.

Politistii le recomanda soferilor prudenta, sa isi doteze masinile cu echipamente specifice pentru conditiile meteo si sa adapteze permanent viteza la conditiile de pe carosabil.

Pentru aceasta iarna, meteorologii au prognozat conditii normale de temperatura si precipitatii. In plus, daca zapada se lasa asteptata in luna decembrie, in ianuarie ea va abunda in toata tara.

