UPDATE: Interdictia lui Muresan de a parasi tara, prelungita cu o luna

Vineri, 01 Februarie 2008, ora 10:35
Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie l-au anuntat vineri pe fostul ministru al Agriculturii, Ioan Avram Muresan, ca i-au prelungit cu o luna interdictia de a parasi tara. La iesirea de la DNA, Muresan a declarat ca va contesta aceasta masura.

Fostul ministru al Agriculturii este acuzat de procurorii anticoruptie pentru complicitate la savarsirea a doua infractiuni de cumparare de influenta. Din probele administrate de procurori a rezultat ca, in cursul lunii septembrie 2007, fostul ministru Ioan Muresan ar fi inlesnit transmiterea promisiunii si darea unor produse in valoare de 1.500 lei si a sumei de 15.000 euro de la omul de afaceri Gheorghe Ciorba ministrului Agriculturii Decebal Traian Remes, pentru ca acesta sa favorizeze firmele lui Ciorba la licitatii publice organizate de institutii aflate in subordinea sa.

Ioan Avram Muresan a fost retinut pe 6 octombrie, pentru 24 de ore, de procurorii DNA, dupa ce a fost audiat timp de mai multe ore. Anterior, DNA efectuase o perchezitie la o casa a lui Muresan de langa Baia Mare.

El a fost prezentat pe 7 octombrie Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pentru 29 de zile, care a decis insa cercetarea in stare de libertate. Procurorii DNA au formulat recurs, dar pe 9 octombrie Curtea de Apel Bucuresti a respins actiunea, mentinand insa interdictia impusa lui Muresan de a nu parasi localitatea de domiciliu. Pe 4 decembrie, procurorii i-au prelungit, cu 30 de zile, masura interdictiei de a parasi localitatea de domiciliu.

Magistratii Tribunalului Bucuresti au decis pe 12 decembrie ca Ioan Avram Muresan poate pleca din Baia Mare, inlocuind astfel interdictia de parasire a localitatii cu interdictia de a nu parasi tara iar pe 18 decembrie magistratii Curtii de Apel Bucuresti au decis sa mentina aceasta hotarare.

