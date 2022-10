UPDATE: Procesul Mineriadei din 13 iunie 1990, amanat din nou

Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au amanat joi, pentru 23 noiembrie, judecarea procesului Mineriadei din 13 iunie 1990, in care fostul ministru de interne, Mihai Chitac, este acuzat, alaturi de adjunctul sau, Gheorghe Andrita, si de coloneii Dumitru Costea si Vasile Constantin, pentru moartea a patru persoane.

Instanta a amanat judecarea cauzei pentru ca inculpatii Dumitru Costea si Constantin Vasile nu au avut aparator, primul dintre ei precizand ca nu isi permite angajarea unui avocat din cauza problemelor financiare pe care le are.

Instanta a dispus trimiterea unei adrese la Baroul Bucuresti pentru desemnarea unor aparatori din oficiu. Totodata, instanta a constatat ca Spitalul de Urgenta Universitar Bucuresti nu a fost citat corespunzator.

La iesirea din sala de judecata, Mihai Chitac a declarat ca are rabdare si ca se simte nevinovat. Avocatul sau, Dan Ioan, a adaugat ca "in general, militarii sunt oameni rabdatori".

Judecarea dosarului a fost amanata si in urma cu o luna, pentru ca unul dintre inculpati, colonelul Vasile Constantin, a suferit un infarct si nu s-a putut prezenta la proces.

Fostul ministru de Interne generalul Mihai Chitac a declarat, atunci, la iesirea din sala de judecata, ca procesul Mineriadei din 13 iunie 1990 va dura foarte mult, intrucat materialul de urmarire penala este foarte stufos, dar ca 80% din documentatie reprezinta ''elemente nerelevante''.

Procurorii Sectiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe langa ICCJ au dispus, in august, trimiterea in judecata a inculpatilor: general locotenent in rezerva, dr. ing Mihai Chitac (foto), fost ministru de interne, general maior in rezerva dr.ing. Gheorghe Andrita, fost adjunct al ministrului de interne, si colonel in rezerva Dumitru Costea - fost comandant al U.M. Trupe de Paza si Ordine Ploiesti, fiind acuzati ca au participat impropriu la omor calificat si omor deosebit de grav.

Potrivit Ministerului Public, a mai fost trimis in judecata si colonelul in rezerva Vasile Constantin - fost ofiter I in sectia Parasutisti, din cadrul Comandamentului Aviatiei Militare, sub acuzatia de participatie improprie la omor calificat si omor deosebit de grav si participatie improprie la tentativa la infractiunea de omor calificat si omor deosebit de grav.

Concret, Mihai Chitac, Gheorghe Andrita si Dumitru Costea sunt acuzati ca au determinat, in data de 13 iunie 1990 subordonatii sa utilizeze armamentul din dotare cu munitie de razboi si sa traga asupra manifestantilor, actiune in urma careia a rezultat decesul a doua persoane si punerea in pericol a vietii altora.

Vasile Constantin este acuzat ca in noaptea de 13-14 iunie 1990, fiind seful Detasamentului de parasutisti, a determinat subordonatii sai sa utilizeze armamentul din dotare cu munitie de razboi, tragand in zona magazinului "Romarta Copiilor" asupra manifestantilor, dintre care unii protestau violent, actiune in urma careia a rezultat decesul a doua persoane si a pus in pericol viata altora.

De asemenea, Vasile Constatin este acuzat si pentru ranirea tot prin impuscare de catre subordonatii sai, in aceeasi zona a magazinului "Romarta Copiilor", a trei manifestanti.

Totodata, potrivit Ministerului public, la data de 19 iulie 2007, procurorii Sectiei Parchetelor Militare au dispus - prin rezolutie - disjungerea cauzei penale in ceea ce il priveste pe Ion Iliescu.

Cauza a fost declinata si inregistrata pe rolul Sectiei de Urmarire Penala si Criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa ICCJ la data de 6 august 2007, in urma deciziei Curtii Constitutionale, conform careia parchetele si instantele militare nu mai au competenta de a cerceta si judeca persoane civile.

Fata de Ion Iliescu, urmarirea penala a fost inceputa prin rezolutia din 19 iunie 2007 fiind acuzat ca a determinat cu intentie interventia in forta a militarilor impotriva manifestantilor din Piata Universitatii din Bucuresti si din alte zone ale Capitalei, fapt ce a avut ca urmare moarte si ranirea mai multor persoane.

