Valea Oltului, fortificata nemteste

Din cauza alunecarilor de teren si a caderilor de pietre si stanci, 18 puncte critice de pe traseul DN 7 din Valea Oltului vor fi fortificate, in urmatorii doi ani, de o firma nemteasca.

Se produc adesea blocaje pe Valea Oltului ceea ce a determinat autoritatile sa porneasca un amplu proces de transformare a versantilor de pe o parte si de cealalta a Oltului.

Lucrarile sunt efectuate de Sachsische Bau, o firma nemteasca avand o experienta de mai bine de 40 de ani in fortificarea Alpilor elvetieni si germani, care a castigat licitatia organizata de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania (CNADNR), in primavara lui 2007.

Cele 18 puncte critice sunt cuprinse intre kilometrii 198 si 226 ai Drumului National 7, si sunt deja in curs de fortificare.

Versantul de la Caineni, unde au fost blocaje si devieri ale traficului, in urma cu doua ierni este si el inclus in proiect. Dupa ce a suferit lucrari timp de aproximativ un an, versantul arata in prezent ca o adevarata fortareata impanzita de ancore si o plasa de protectie de dimensiuni apreciabile.

"Toti Alpii si nu numai sunt protejati in acest mod", a explicat Mihaela Caprioreanu, de la firma Sachsische Bau, sucursala Sibiu, citata de Evenimentul Zilei.

Pentru ca se doreste ca drumul care strabate Valea Oltului sa fie cat mai protejat impotriva avalanselor, in unele locuri ancorele au fost infipte in munte si pana la noua metri adancime.

"Noi putem garanta ca timp de 40 de ani acest sistem ofera protectia necesara, cu conditia sa fie bine intretinut, dar in contract este stipulat, din cauza legislatiei romanesti, doar un termen de garantie de 2 ani", explica Mihaela Caprioreanu.

Plasa cu inele se intinde la Caineni pe o suprafata de 500 de metri, iar pentru ancorarea acesteia si a barierelor de protectie au fost date peste 1.400 de gauri.

Lucrarile efectuate pana in prezent sunt in valoare de aproximativ doua milioane de euro.