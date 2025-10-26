Vizibitate redusa pe sosele din cauza cetii

Duminica dimineata pe mai multe drumuri din tara este prezenta ceata, motiv pentru care politistii le atrag atentia soferilor asupra vizibilitatii reduse in trafic.

In judetul Valcea, pe DN7, vizibilitatea este scazuta, sub 50 de metri. In judetele Prahova, Buzau, Arges si pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, vizibilitatea este peste 100 de metri, informeaza Centrul Infotrafic.

In judetul Constanta, ceata nu ridica probleme pentru circulatia rutiera, vizibilitatea fiind peste 100 de metri, in schimb, porturile Constanta si Constanta-Sud Agigea sunt inchise navigatiei maritime.

Politistii le recomanda conducatorilor auto, ca in conditii de ceata densa, sa foloseasca luminile de intalnire impreuna cu cele de ceata. De asemenea, este necesar ca distanta in mers intre autovehicule sa fie marita.

