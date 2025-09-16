Zece ani de inchisoare pentru un tanar, acuzat ca a violat un copil

Un tanar din localitatea Cobadin, judetul Constanta, a fost condamnat vineri la zece ani de inchisoare pentru violarea unui copil in varsta de noua ani.

Pe langa inchisoare, magistratii de la Tribunalul Constanta au dispus si interzicerea unor drepturi timp de cinci ani. In plus, tanarul trebuie sa plateasca daune morale de 5.000 de lei, cat si 640 de lei cheltuieli de judecata, arata NewsIn.

Anchetatorii au stabilit ca violul s-ar fi petrecut la inceputul lunii iunie, dar mama copilului abuzat sexual a facut plangere la Politie dupa o luna, pentru ca abia atunci a aflat ce i s-a intamplat baiatului.

Potrivit rechizitoriului, tanarul l-a oprit pe baiat pe o strada din localitatea Cobadin, cand acesta se intorcea de la farmacie impreuna cu un alt copil.

Sub pretextul ca trebuie sa-l duca acasa la mama lui, individul l-a luat pe baiat cu el si l-a dus intr-o casa parasita, unde l-a fortat sa intretina un raport sexual anal.

Potrivit actului medico-legal, copilul a fost supus unui act sexual violent, care a generat o leziune traumatica. Pe parcursul urmaririi penale, tanarul a recunoscut partial fapta comisa, sustinand insa ca nu l-ar fi constrans pe baiat si ca ar fi avut consimtamantul acestuia.

