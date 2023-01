Zece evenimente care ar putea schimba lumea

Publicatia "Foreign Policy" a intocmit un clasament al evenimentelor din 2007 carora nu li s-a acordat importanta cuvenita de catre media, desi vor influenta in mod esential viitorul, informeaza, in editia online de joi, Cotidianul.

A inceput cyber-razboiul

In 2007 s-a lansat razboiul online, cyber-razboiul, creat de Rusia, prin atacurile informatice impotriva guvernului, politiei si bancilor estone.

Beijingul a preluat imediat conducerea pe frontul informatic, iar in luna iunie Pentagonul acuza armata chineza ca a intrat in calculatoarele folosite de subalternii secretarului Apararii, Robert Gates.

Pentru a contracara noul tip de atacuri, aviatia militara a SUA a decis sa infiinteze Comandamentul pentru Cyberspatiu. Acesta va deveni complet operational pana in octombrie 2009 si va fi insarcinat cu apararea calculatoarelor oficialilor si armatei americane.

Osama, parasit de mentor

Salman al-Awdah, cleric ce ii fusese mentor lui Osama bin Laden in trecut, a decis in luna septembrie sa ii intoarca spatele fostului sau elev. Intr-o declaratie facuta la televiziunea saudita, in plin Ramadan, clericul s-a lansat intr-un atac la adresa metodelor lui Bin Laden.

In 2004, al-Awdah cerea, alaturi de alti 25 de clerici, insurgentilor din Falluja sa atace trupele americane, ca pe "o datorie justificata". Se pare ca si cei mai radicali islamisti incep sa se rupa de ideile promovate de Bin Laden, iar declaratiile lui al-Awdah ar putea constitui un moment-cheie pentru o schimbare majora.

Petrolul irakian, sub paza americana

In ciuda apelurilor pentru retragerea armatei americane din Irak, Pentagonul s-a angajat sa pazeasca rezervele irakiene de petrol pe termen nelimitat. In luna noiembrie, marina SUA a inaugurat o instalatie militara la terminalul de petrol Khor al-Amaya, in nordul Golfului Persic.

Impreuna cu terminalul de la Basra, acesta este vital pentru economia globala: cele doua sunt capabile sa pastreze 10% din cererea zilnica de petrol la nivel mondial. Inaltii ofiteri americani sustin ca nu doresc sa pazeasca la nesfirsit terminalele, ci asteapta doar ca marina irakiana sa ajunga la un nivel suficient de inalt de profesionalism.

Valuri de cubanezi

Conform unui studiu al Universitatii din Miami, aproape 77.000 de cubanezi au trecut in SUA in 2006 si 2007. Cifra este cu atat mai ingrijoratoare cu cat reprezinta dublul fata de numarul de cubanezi ce si-au parasit tara in 1994, cand Castro deschisese porturile pentru toti cei care doreau sa imigreze. De data aceasta insa cauzele exodului nu mai sunt politice, ci economice.

Orez ca laptele de mama

In luna mai, Departamentul de Agricultura al SUA a aprobat cultivarea de orez care produce proteine umane. Fara a exista o dezbatere publica de proportii, 1.300 de hectare au fost insamantate in SUA de catre Ventria Bioscience cu acest tip special de orez, care produce proteine ce se gasesc in mod normal in laptele de mama.

Compania californiana spera sa comercializeze orezul sub forma unui produs destinat combaterii diareii, boala ce ucide trei milioane de copii in toata lumea, anual.

Armata thailandeza se imbogateste

Dupa preluarea puterii, printr-o lovitura de stat fara varsare de sange, in septembrie 2006, generalii thailandezi au trecut la cresterea cheltuielilor militare. Pana in prezent, bugetul armatei a crescut cu 66% si va ajunge la 5 miliarde in 2008.

Ofiterii sustin ca inlocuiesc doar echipamentele invechite pentru a putea combate islamistii separatisti din sud, insa armanentul cumparat (un submarin militar rusesc, rachete chinezesti si avioane de vanatoare suedeze) nu este foarte potrivit pentru combaterea unei insurgente locale.

Epidemie de febra galbena

Schimbarile climatice favorizeaza raspandirea bolilor precum febra hemoragica, iar milioane de oameni risca sa cada prada acestei maladii ce cauzeaza dureri ingrozitoare ale incheieturilor. In cazurile usoare,

simptomele dureaza o saptamana, iar in 5% din cazuri boala se dezvolta intr-o forma potential fatala, ce cauzeaza hemoragii externe si interne.

Evreii americani intorc spatele Israelului

Sustinatorii Israelului au o influenta prea mare asupra politicii externe a SUA, arata in cartea lor, "Lobby-ul israelian", Stephen Walt si John Mearsheimer. In plus, un studiu social arata ca tinerii evrei americani sunt mai putin inclinati sa sprijine Israelul decat niciodata.

Doar 48% dintre evreii americani sub 35 de ani considera ca distrugerea Israelului ar fi pentru ei o "tragedie personala", fata de 77% in cazul celor de peste 65 de ani.

Robotii au intrat pe campul de lupta

Armata americana a introdus in luna iunie primii roboti inarmati in Irak, anuntand o noua epoca pentru stiinta razboiului. Daca pana acum robotii erau folositi pentru detectare de mine si dezamorsare de bombe,

acesti noi roboti, SWORDS, sunt dotati cu mitraliere M249.

Cei trei roboti utilizati in Irak, in valoare de 250.000 de dolari fiecare, sunt trimisi sa execute misiuni periculoase care ar pune viata soldatilor in pericol.

Zidul Mexicului, taiat la jumatate

In febra alegerilor din 2006, congresmanii republicani care incercau sa ii asigure pe electori ca lupta impotriva imigratiei ilegale au trecut legea Zidului de Securitate, prin care se autoriza construirea unui zid de 1.120 de kilometri la granita dintre SUA si Mexic.

Congresul a alocat bani doar pentru construirea a 600 de kilometri de zid, suma necesara pentru restul constructiei urmand sa fie alocata in anul fiscal urmator. Planurile au fost insa abandonate, iar pe restul lungimii va exista un zid "virtual" de supraveghere cu radare.

