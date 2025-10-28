Ziaristii se plang de haosul din organizarea summit-ului NATO

Miercuri, 02 Aprilie 2008, ora 15:33
3006 citiri
Ziaristii se plang de haosul din organizarea summit-ului NATO

Mult trambitatul summit NATO de la Bucuresti a debutat cu stangul din punct de vedere organizatoric, se plang mai ales ziaristii straini acreditati la reuniunea la nivel inalt.

Dupa ce marti seara, la sediul Serviciului Roman de Informatii (SRI) gazetarii romani, care au participat la Summitul Tinerilor Atlantisti, au avut parte de un tratament execrabil, a venit si randul colegilor lor din strainatate sa dea nas in nas cu incompetenta.

Cei de la Reuters au si relatat deja cum au ajuns in Romania, iar la Aeroportul "Henri Coanda" nu au gasit taxiuri. De vina a fost culoarul unic. Ei au fost imbarcati intr-un microbuz in care au stat nu mai putin de un meci de fotbal, fiind prinsi in acelasi culoar unic.

Ajunsi la Centrul de presa din Parcul Izvor, gazetarii au constatat ca nu se pot acredita pentru ca imprimantele sau calculatoarele se defectasera si nu mai puteau fi tiparite ecusoanele. Au mai stat doua ore pana cand le-au primit.

Odata ajunsi in Palatul Parlamentului, jurnalistii au intampinat o noua problema. Sistemul care trebuia sa-i conecteze la discursul lui George W. Bush, tinut miercuri dimineata la Palatul CEC, nu a functionat. Asa ca ziaristii nu au putut sa auda decat un sfert din spusele presedintelui SUA.

Oricum si daca ar fi functionat sistemul, castile au sosit la o ora dupa ce Bush isi incheiase discursul.

In a doua zi de dezbateri, organizate de General Marshall Fund si Chatam House la Cercul Militar, multi gazetari au fost nevoiti sa-si scrie stirile pe genunchi din cauza spatiului prea mic. La fel ca si la summitul organizat la sediul SRI, jurnalistii, care nu avea acreditare speciala pentru acest eveniment, au fost intampinati cu un refuz. In cele din urma, la insistentele acestora, s-au mai gasit niste ecusoane care le permiteau accesul in sala.

De remarcat este faptul ca, ziaristii ar trebui sa poarte la gat un colan plin de ecusoane daca vor sa aiba acces la toate intalnirile care se desfasoara ba la Palatul Parlamentului, ba la Palatul Cotroceni, ba la Palatul Victoria, la Cercul Militar, la Neptun, la sediul SRI sau oriunde altundeva. Fiecare institutie in parte a considerat ca trebuie sa dea acreditari pentru fiecare eveniment in parte, nefiind suficienta acreditarea de la Summitul NATO, desi evenimentele de care vorbim se desfasoara in locurile amintite au legatura cu lucrarile reuniunii la nivel inalt.

Doar Biroul de presa la Guvernului a anuntat din timp ca pentru evenimentele de la Palatul Victoria este nevoie de acreditare, alta decat cea de la Summit-ul NATO.

La primirile pe care Traian Basescu le va face in cursul zilei de marti la Palatul Cotroceni, precum si la dineul pe care il va oferi, vor avea acces doar gazetarii care s-au acreditat la Administratia Prezidentiala.

Cristian Mihai CHIS

