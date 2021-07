Peste 17 tone de deseuri din plastic din Grecia, oprite la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu

"Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au efectuat, pe sensul de intrare in tara, controlul specific asupra unui ansamblu rutier , condus de un cetatean bulgar, in varsta de 58 de ani. Acesta transporta, conform documentelor de insotire a marfii, deseuri din plastic. Existand suspiciuni cu privire la legalitatea transportului, politistii de frontiera au solicitat sprijin autorizat reprezentantilor Garzii Nationale de Mediu de pe raza judetului Giurgiu", se arata intr-un comunicat de presa emis marti de ITPF Giurgiu.In urma verificarilor efectuate, a fost constatat faptul ca deseurile, in cantitate de 17.120 kilograme, au fost incarcate din Grecia pentru o firma de pe teritoriul Romaniei, iar documentatia de transfer prezentata de catre sofer nu era conforma prevederilor Regulamentului CE nr. 1013/2006.In context, autoritatile de control nu au permis intrarea pe teritoriul Romaniei pentru mijlocul de transport sus-mentionat.In ultimele trei luni, politistii de frontiera giurgiuveni au mai oprit la intrarea in Romania prin PTF Giurgiu-Ruse cantitatea de 472 de tone de deseuri de otel, plastic, aluminiu, zinc, alte materiale metalice, praf metalic si pilitura de alama, pilitura de fier si polistiren pe care 23 de soferi bulgari si sase soferi romani incercau sa le introduca fara documente complete in tara.