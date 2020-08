Anuntul facut de Grecia: nimeni nu mai intra in tara fara testul COVID-19 negativ. Noile restrictii valabile pana pe 31 august

De asemenea, masura este valabila la toate intrarile - terestre, aeriene si maritime, prin toate punctele de trecere a frontierelor cu statele vecine Republicii Elene, inclusiv Kulata-Promachonas.Noile reglementari anuntate de autoritatile elene se aplica, in plus fata de cele anterioare, pentru urmatoarele categorii de persoane: cetatenilor care calatoresc in scopuri esentiale in Republica Elena si care erau anterior scutite de la obligativitatea prezentarii testului pentru COVID-19 (inclusiv transportatorilor de marfuri si de persoane), cetatenilor eleni si cetatenilor straini cu rezidenta in Republica Elena.In ceea ce priveste accesul persoanelor care sosesc in Republica Elena din Romania pe cale aeriana, acestea trebuie sa prezinte un test negativ pentru COVID-19, prelevat cu 72 ore inainte de momentul intrarii in Republica Elena (pentru Romania, aceasta prevedere se aplica anterior doar pentru calatoriile neesentiale). Aceasta masura se aplica cu aceeasi data tuturor persoanelor care calatoresc din Bulgaria, Emiratele Arabe Unite si din Malta.Totodata, incepand cu data de 17 august 2020, toate categoriile de persoane care intra pe teritoriul Greciei pe cale aeriana, dinspre Suedia, Cehia, Belgia, Spania, Olanda, Albania si Macedonia de Nord trebuie sa prezinte, in mod obligatoriu, un test molecular negativ pentru infectia cu SARS-CoV-2, prelevat cu 72 de ore anterior intrarii pe teritoriul acestui stat.Toate aceste masuri sunt valabile pana la data de 31 august 2020, cu mentiunea ca pot fi modificate oricand, fara preaviz, de catre autoritatile elene competente. MAE reaminteste ca testele trebuie efectuate in laboratoare acreditate din tara de origine, iar certificatele trebuie sa fie prezentate in limba engleza si sa contina numele si prenumele persoanei testate, precum si seria si numarul cartii de identitate sau ale pasaportului persoanei respective. Prezentarea unui certificat care sa ateste rezultatul negativ al testului COVID-19 nu exclude procedura testarii aleatorii si nici completarea formularului electronic PLF/Passenger Locator Form si prezentarea codului QR.Formularul este disponibil, in limba engleza, la adresa: https://travel.gov.gr, unde sunt disponibile si conditiile de calatorie valabile pentru aceasta perioada.Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena 00302106774035 si Consulatului General al Romaniei de la Salonic 00302310340088, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de urgenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Republica Elena 00306978996222 si al Consulatului General al Romaniei de la Salonic 00306946049076.