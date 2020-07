Aproape 100.000 de persoane au trecut prin punctele de trecere a frontierei intr-o singura zi. Cel mai intens trafic, la granita cu Ungaria

"Prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control aproximativ 95.900 persoane, cetateni romani si straini, cu peste 36.300 mijloace de transport (dintre care 13.200 automarfare). Pe sensul de intrare au fost aproximativ 49.300 persoane cu 18.100 mijloace de transport, iar pe cel de iesire 46.600 persoane cu 18.200 mijloace de transport", se arata intr-un comunicat al Politiei de Frontiera transmis, sambata.Cea mai mare aglomeratie a fost la frontiera cu Ungaria. La cele 11 puncte de trecere au fost inregistrate peste 40.000 de persoane si 19.700 de mijloace de transport, din care pe sensul de intrare in tara au fost aproximativ 19.400 de persoane cu 10.400 mijloace de transport."Politia de frontiera lucreaza la capacitatea maxima permisa de infrastructura punctelor de trecere, in prezent traficul derulandu-se cu operativitate fara a se inregistra timpi de asteptare. In continuare recomandam participantilor la trafic tranzitarea tuturor punctelor deschise traficului international, astfel incat sa evitam aparitia suprasolicitarilor doar a unora dintre acestea", se mai mentioneaza in comunicat.In zonele de competenta - punctele de trecere si "frontiera verde" - politistii de frontiera au constatat 50 de fapte ilegale (18 infractiuni si 32 contraventii), savarsite atat de cetateni romani, cat si straini. Au fost descoperite, independent sau in colaborare cu alte institutii, bunuri nedeclarate ce urmau a fi introduse ilegal in tara, care depaseau plafonul vamal admis ori suspecte a fi contrafacute, in valoare totala de aproximativ 567.600 de lei.De asemenea, nu s-a permis intrarea in tara a 56 cetateni straini care nu indeplineau conditiile prevazute de lege si nu s-a permis iesirea a 19 cetateni romani, din diferite motive legale.