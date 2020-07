Aproximativ 79.200 de persoane au trecut prin punctele de frontiera ale Romaniei, in ultimele 24 de ore

Conform comunicatului Inspectoratului General de Politie a Frontierei, pe sensul de intrare au trecut aproximativ 40.400 de persoane, cu 15.300 mijloace de transport, iar pe cel de iesire, 38.800 persoane, cu 15.800 mijloace de transport.Frontiera cu Ungaria, prin cele 11 puncte de trecere, a fost tranzitata de aproximativ 27.600 de persoane si 15.200 de mijloace de transport (6.500 automarfare), din care pe sensul de intrare in tara au fost aproximativ 12.900 de persoane, cu 7.300 mijloace de transport.In ceea ce priveste activitatile specifice, in zonele de competenta - punctele de trecere si "frontiera verde" - politistii de frontiera au constatat 24 de fapte ilegale, 12 infractiuni si 12 contraventii, savarsite atat de cetateni romani, cat si straini.Au fost descoperite, independent sau in colaborare cu alte institutii, bunuri nedeclarate ce urma sa fie introduse ilegal in tara, care depaseau plafonul vamal admis, ori suspecte de a fi contrafacute, in valoare totala de aproximativ 10.200 de lei.Valoarea amenzilor contraventionale aplicate se ridica la peste 10.300 lei.Nu s-a permis intrarea in tara a 13 cetateni straini, care nu indeplineau conditiile prevazute de lege, si iesirea a 6 cetateni romani, din diferite motive legale.