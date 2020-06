Arad: Migranti din Siria si Palestina, prinsi cand incercau sa iasa ilegal din Romania. Erau ascunsi in masina unui bulgar

Ziare.

Potrivit Politiei de Frontiera, joi, in jurul orei 1.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota, judetul Arad, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control pe sensul de iesire din tara un cetatean bulgar in varsta de 42 de ani, conducand o autoutilitara inmatriculata in Turcia, care transporta, conform documentelor de insotire a marfii, piese auto pe ruta Turcia - Austria.La controlul facut, politistii de frontiera au gasit ascunsi, in compartimentul marfa al autoutilitarei, douazeci si unu de cetateni straini.Dupa verificari, s-a stabilit ca este vorba despre saisprezece barbati, trei femei si doi copii, cetateni din Siria si Palestina. Adultii au varste cuprinse intre 18 si 53 de ani, iar copiii au 8, respectiv 10 ani. Acestia intentionau sa ajunga intr-un stat din vestul Europei.Politistii de frontiera fac cercetari in acest caz pentru trafic de migranti pentru soferul autoutilitarei si tentativa de trecere ilegala a frontierei de stat fata de cetatenii straini, la finalizare urmand a fi dispuse masurile legale care se impun.