Asiatici prinsi cand incercau sa iasa din Romania ascunsi printre lipii

Ziare.

com

Autoutilitara era inmatriculata in Romania."Deoarece nu-si justifica prezenta in zona, politistii de frontiera au procedat la efectuarea unui control amanuntit al mijlocului de transport . Astfel, s-a stabilit ca autovehiculul era condus de un cetatean roman, in varsta 39 de ani, iar in interiorul compartimentului marfa, au fost descoperite ascunse, intre cutii incarcate cu lipii, cinci persoane de sex masculin", a transmis Inspectoratul General al Politiei de Frontiera.In urma verificarilor s-a constatat ca cei cinci sunt cetateni din Irak si Iran, avand varste cuprinse intre 25 si 37 de ani. Eu au spus anchetatorilor ca urmau sa fie transportati in apropierea frontierei cu Ungaria unde intentionau sa treaca ilegal, pentru a ajunge intr-un stat din vestul Europei.Soferul autoutilitarei s-a ales cu dosar penal pentru trafic de migranti.