Australia inchide o frontiera de stat, pentru prima data in ultimii 100 de ani, dupa inmultirea cazurilor de COVID-19

In urma deciziei anuntate luni, este pentru prima data cand frontiera dintre statele Victoria si New South Wales (NSW) este inchisa in ultimii o suta de ani. Ultima oara cand autoritatile au restrictionat deplasarile intre cele doua state a fost in 1919, in timpul pandemiei de gripa spaniola."Este decizia corecta, decizia potrivita in acest moment, avand in vedere provocarile semnificative cu care ne confruntam in ceea ce priveste limitarea raspandirii acestui virus", a declarat reporterilor din Melbourne premierul statului Victoria, Daniel Andrews.Initiativa va fi, insa, o lovitura data redresarii economice a Australiei care se indreapta spre prima recesiune din aproape trei decenii, noteaza Reuters.Numarul de cazuri de COVID-19 inregistrate in Melbourne, capitala statului Victoria, a crescut in ultimele zile, ceea ce a determinat autoritatile sa puna in aplicare masuri stricte de distantare fizica in 30 de suburbii si sa dispuna carantina in noua blocuri de locuinte publice.Statul a raportat peste noapte 127 de noi cazuri de infectare cu COVID-19, cea mai mare crestere de la o zi la alta de la inceputul pandemiei. De asemenea, au fost raportate doua decese, primele consemnate la nivel national in peste doua saptamani. In urma acestora, bilantul total al deceselor asociate COVID-19 in Australia a ajuns la 106.Premierul din NSW, Gladys Berejiklian, a declarat ca nu exista o intentie imediata de redeschidere a frontierei, unde vor fi desfasurate patrule militare pentru prevenirea trecerilor ilegale, incepand din noaptea de luni spre marti, de la 23:59 ora locala.Berejiklian a precizat ca oamenii vor putea sa solicite permise zilnice pentru trecerea frontierei, dar a adaugat ca vor exista intarzieri de circa trei zile in emiterea acestora.