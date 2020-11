Autoturism de 25.000 de euro, luat in leasing din Germania, recuperat de politistii de frontiera

un control un autoturism fabricat in 2018, pentru care firma de leasing din Germania nu permite parasirea teritoriului U.E. Masina de 25.000 de euro era adusa pe o plaforma, iar soferul a spus ca el nu se ocupa decat de transport "In data de 18 noiembrie a.c., in jurul orei 18.15, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita - I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control necesare trecerii frontierei, V.A., cu dubla cetatenie, romana si R. Moldova, in varsta de 29 de ani, care conducea un autovehicul marca Mercedes , ce tracta o remorca tip platforma, pe care transporta un autoturism marca Volkswagen Tiguan, inmatriculat in Germania, an de fabricatie 2018.Existand suspiciuni cu privire la situatia juridica a autovehiculului transportat, politistii de frontiera au efectuat verificari suplimentare, prin intermediul ofiterilor Frontex, ocazie cu care au constatat ca acesta apartine de drept unei firme de leasing din Germania. Reprezentantii firmei au transmis ca autoturismul in cauza nu are dreptul de a parasi teritoriul U.E., iar autoritatile competente din Germania au introdus in bazele de date o alerta in vederea confiscarii mijlocului de transport.Cu privire la aspectele constatate, barbatul a declarat ca el doar trebuia sa asigure transportul autoturismului si nu are cunostinta despre faptul ca acesta este semnalat furat sau implicat in vreun litigiu.Politistii de frontiera efectueaza cercetari in cauza pentru savarsirea infractiunii de furt , iar autoturismul, in valoare de 120.000 de lei, a fost retinut in vederea continuarii cercetarilor", se arata intr-un comunicat al Politiei de Frontiera.CITESTE SI