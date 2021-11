O avocată din Republica Moldova care apără contrabandiști oferă consultanță juridică tocmai Poliției de Frontieră

Mihaela Reznic, o avocată din Republica Moldova care apără traficanții de țigări, a încheiat, în paralel, un contract pentru servicii de asistență juridică cu Poliția de Frontieră.

Victor Mariniuc, șeful Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași (ITPF), a declarat că procedura de selecție a avocatului a respectat pașii legali. Și că, pe această speță, a oferit răspunsuri și „structurilor abilitate să facă verificări”, comisarul-șef refuzând să precizeze dacă este o anchetă internă sau a altei instituții, independentă de Poliția de Frontieră.

Primul contract dintre cele două părți a fost încheiat în luna aprilie 2019. „A fost o procedură pe SEAP”, a explicat comisarul-șef Victor Mariniuc. Șeful ITPF a afirmat că, totuși, în acest contract nu s-a plătit, până acum, niciun leu.

Procedura ar fi următoarea: deși Inspectoratul are consilieri juridici, aceștia nu au drept de reprezentare în instanță. Iar acest contract cadru a fost încheiat în eventualitatea în care vreun polițist este inculpat și nu-și permite un avocat.

Din 2019 și până acum, au spus ambele surse citate, nu a fost nicio solicitare. „Contractele sunt de un an jumate. Un al doilea se finalizează acum în iarnă. De încasat, nu s-a încasat nimic pe ele. Primul an a fost achiziție directă, la primul contract. Și al doilea an s-a făcut licitație, nu a participat nimeni și după aia a fost atribuire directă. Adică, exact în condițiile primului contract. Primul și al doilea sunt identice”, a precizat avocata Reznic.

Deși nu a luat niciun leu de la ITPF, Reznic a continuat pentru că a avut un plan cu bătaie lungă. „Pentru a avea contracte, poate la un moment dat licitez și am nevoie de feedback și experiență similară. Pot fi solicitate în cadrul altor licitații”, a spus aceasta.

Alegerea avocatei Mihaela Reznic ca partener al ITPF este cel puțin stranie. De-a lungul anilor, mama acesteia, Larisa Mardari (cu dublă cetățenie română și moldoveană) a fost implicată în mai multe conflicte, în instanță, cu angajați ai Poliției de Frontieră.

Mardari a fost condamnată, o dată pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă și a doua oară pentru ultraj. Prin contopire, a primit o pedeapsă de 10 luni de închisoare cu suspendare, relatează Reporter de Iași.

