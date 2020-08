Canada prelungeste masura inchiderii frontierelor si lanseaza o aplicatie mobila destinata combaterii raspandirii virusului

Conform unui ordin executiv publicat vineri, Canada a extins pana pe 31 august valabilitatea masurilor "de interzicere a intrarii in Canada dintr-o tara straina alta decat Statele Unite", care a expirat la 31 iulie.Granita cu SUA a fost inchisa pentru calatoriile ne-esentiale incepand cu 21 martie, interdictie ce urma sa inceteze pe 20 august.Masura obligatorie a carantinei si a izolarii la intrarea in tara este in vigoare pana pe 31 august.In plus, premierul Justin Trudeau a anuntat ca incepand de vineri dimineata este posibila descarcarea aplicatiei mobile de urmarire a contactelor cu scopul de a tine sub control raspandirea pandemiei."Si eu am descarcat aplicatia mai devreme in aceasta dimineata si va incurajez sa faceti la fel incepand de astazi peste tot in tara", a declarat Trudeau in cadrul unei conferinte de presa.Descarcarea acestei aplicatii gratuite, dezvoltata in parteneriat cu companiile canadiene Shopify si BlackBerry este voluntara. Aceasta tehnologie numita "Alerta Covid" este disponibila pe intreg teritoriul Canadei, dar in prezent este conectata doar la sistemul de sanatate din Ontario. "Celelalte provincii vor urma in curand", a precizat premierul canadian.Aplicatia va avertiza utilizatorii care au fost in contact cu cineva care a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus "Aplicatia nu colecteaza nume, adrese, geo-localizari sau informatiile personale", a mai spus Trudeau.Canadienii pot alege sa utilizeze aceasta tehnologie stiind ca aceasta prevede o protectie serioasa a vietii private, a anuntat si Daniel Therrien, comisarul canadian protectia datelor. El a precizat ca urmeaza sa foloseasca, al randul sau, aceasta tehnologie.Vineri, Canada a raportat 113.300 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus si 8.900 de decese.