Doi chinezi care incercau sa introduca in Romania 75.000 de euro fara sa ii declare, "mirositi" de politistii de frontiera. Banii au fost confiscati

"In data de 12.08.2020, in Punctul de Trecere a Frontierei Jimbolia, judetul Timis, s-au prezentat pe sensul de intrare in tara doi cetateni chinezi, in varsta de 32, respectiv 33 de ani, calatorind cu un autoturism marca Mercedes , inmatriculat in Cehia. Cu ocazia formalitatilor de frontiera, cei doi au declarat ca au asupra lor 20.000 de euro, reprezentand plafonul vamal permis de legislatia romana", arata Politia de Frontiera.Avand suspiciuni politistii si vamesii au facut un control amanuntit, ocazie cu care au descoperit, ascunsa in diferite locuri din autoturism si in bagaje celor doi, pe langa suma de bani declarata, 73.560 euro si 52.000 Coroane Cehia."Cei 20.000 de euro declarati si detinuti in conformitate cu prevederile legale au fost restituiti cetatenilor chinezi, iar valuta care nu a fost declarata la intrarea in tara a fost ridicata in vederea confiscarii de catre autoritatea vamala. Totodata, barbatii au fost sanctionati cu amenda in valoare de 8.000 de lei", a mai transmis Politia de Frontiera.