Finlanda si Norvegia inaspresc restrictiile la frontiere

In aceeasi zi, o alta tara nordica, Norvegia, a adaugat Grecia, Marea Britanie, Irlanda, Austria si unele regiuni din Suedia si Danemarca pe lista tarilor unde calatoriile "neesentiale" nu sunt recomandate.Finlanda si Norvegia au limitat cu succes pe teritoriul lor pandemia care s-a soldat cu peste 780.000 de morti in intreaga lume, dar cele doua tari se confrunta de cateva saptamani cu o usoara crestere a numarului de cazuri. Ingrijorarea a fost insa atat de mare, incat prima dintre ele a inscris-o pe a doua pe lista sa rosie.Masura anuntata de Helsinki, care va intra in vigoare incepand cu 24 august, nu priveste persoanele care vin din Italia, Ungaria, Slovacia, Estonia si Lituania, unde rata de contaminare din ultimele 14 zile a fost scazuta.Calatorii care provin din alte tari ale UE trebuie in schimb sa vina cu un motiv "valabil" pentru a se deplasa in Finlanda si sa respecte o carantina de doua saptamani la sosire."Politica la frontierele Finlandei este cea mai stricta din Uniunea Europeana, pentru ca am dorit sa mentinem situatia relativ buna in contextul virusului", a declarat ministrul de interne , Maria Ohisalo, in cadrul unei conferinte de presa.Din luna iunie, Finlanda le permite locuitorilor din tarile care au inregistrat mai putin de opt cazuri noi de COVID-19 la 100.000 de locuitori in cursul ultimelor doua saptamani sa treaca frontierele fara restrictii.Pragul impus de aceasta tara nordica este mult mai sever decat cel al Norvegiei, care are un prag de 20 de noi cazuri la 100.000 de locuitori.Finlanda este, potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii, una dintre tarile Europei cu o rata foarte scazuta de contaminare (5,3 noi cazuri la 100.000 de cazuri in ultimele doua saptamani), dar o crestere usoara a numarului de contagieri provoaca temeri privind un nou val al virusului.Restrictiile la frontierele terestre cu Suedia si Norvegia sunt totusi relaxate, pentru a facilita circulatia populatiilor frontaliere.Finlanda intentioneaza sa interzica si zborurile de la Skopje, Macedonia de Nord, din cauza "numarului extrem de ridicat de infectii" produse pe teritoriul acestei tari.Adaugand, incepand de la 22 august, patru tari si anumite regiuni la recomandarea autoritatilor sanitare, Norvegia a ridicat la circa 20 numarul destinatiilor nerecomandate in UE, Spatiul Economic European si spatiul Schengen.Aceasta lista includea deja Franta, Spania, Portugalia, Elvetia sau Polonia.Pasagerii care provin din aceste tari trebuie sa se supuna unei perioade de autoizolare de zece zile la sosire.