Aglomeratie in Vama Nadlac. Mii de romani au asteptat cate 3 ore sa intre in tara. Ce masuri s-au luat

Personalul si arterele de control au fost suplimentate pentru reducerea timpului de asteptare si fluidizarea traficului la frontiere in perioada sarbatorilor Pascale , anunta Politia de Frontiera.In aceasta perioada, aproximativ 4.000 de politisti de frontiera desfasoara zilnic activitati de supraveghere si control la granite."Avand in vedere ca ne aflam in perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale, iar din experienta anilor anteriori ne asteptam la o posibila crestere a valorilor de trafic in punctele importante de trecere a frontierei, Politia de Frontiera Romana si-a adaptat misiunile de supraveghere si control pentru reducerea timpului de asteptare si fluidizarea traficului in punctele de trecere a frontierei. Astfel, au fost dispuse masuri de suplimentare a personalului Politiei de Frontiera pana la capacitatea maxima permisa de infrastructura fiecarui punct de trecere, respectiv suplimentarea arterelor de control in functie de dinamica valorilor de trafic", se precizeaza in comunicatul IGPF.Au fost contactate autoritatile statelor vecine, pentru stabilirea unor masuri comune, in baza protocoalelor bilaterale, astfel incat controlul de frontiera sa se desfasoare cu operativitate.IGPF mentioneaza ca dupa realizarea controlului de frontiera pe sensul de intrare in tara, in punctele de trecere a frontierei terestre, participantii la trafic sunt preluati de reprezentantii Directiei de Sanatate Publica aflati in puncte pentru efectuarea triajului epidemiologic.In ceea ce priveste traficul cu marfuri, in preajma sarbatorilor acesta creste ca urmare a intensificarii comertului. Politia de frontiera anunta ca pentru aceasta categorie de mijloace de transport este folosita la maxim capacitatea punctelor de trecere ale frontierei, iar in functie de trafic, sunt suplimentate arterele de control si echipamentele folosite pentru verificarea documentelor, astfel incat formalitatile de frontiera sa se efectueze cu operativitate.Se estimeaza ca cele mai tranzitate puncte de trecere vor fi la frontiera cu Ungaria, de aceea autoritatile recomanda tranzitarea tuturor punctelor de frontiera existente la granita, astfel incat sa se evite aparitia aglomerarilor.La frontiera romano-ungara sunt deschise 10 puncte de trecere cu specific rutier pentru categoriile de mijloace de transport, astfel:* pe raza judetului Arad: P.T.F. Nadlac - Nagylak, P.T.F. Nadlac II - Csanadpalota, P.T.F. Turnu - Batonnya, P.T.F. Varsand - Gyula* pe raza judetului Bihor: P.T.F. Salonta - Mehkerek, P.T.F. Bors - Artand, P.T.F. Bors II - Nagykzreky, P.T.F. Valea lui Mihai - Nyirabrany* pe raza judetului Satu Mare: P.T.F. Urziceni - Vallaj si P.T.F. Petea - Csengersima.IGPF recomanda persoanelor care tranziteaza frontiera sa consulte aplicatia Trafic On-line, care poate fi accesata pe pagina de internet www.politiadefrontiera.ro. Aceasta aplicatie on-line prezinta o medie a timpului de asteptare in punctele rutiere de trecere a frontierei pentru anumite intervale de timp.